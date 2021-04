Từ đơn thư bạn đọc: Sống hồi hộp dưới chân núi Quyết

Sau nhiều lần điều chỉnh, năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch lâm viên núi Quyết. Theo đó, dự án có diện tích hơn 147 ha, gồm các hạng mục: khu đón tiếp, tiểu công viên di tích chiến tranh, khu dịch vụ giải trí , khu sinh thái cảnh quan thiên nhiên, khôi phục di tích Hoàng thành Phượng Hoàng Trung Đô... Tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỉ đồng, kêu gọi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư. Để thực hiện dự án, 7 cơ quan, 5 khu tập thể và 300 hộ dân nằm dọc hai bên đường Ngô Thì Nhậm (sát chân núi Quyết) phải di dời.

Thế nhưng, sau 13 năm quy hoạch, dự án vẫn chưa khởi động. Cuộc sống người dân ở hai bên con đường này từ đó lâm vào cảnh khổ sở. Ông Vương Đình Danh, một người dân sống ở đây, cho biết nhà ông nằm trong diện bị quy hoạch di dời. Do đó, ông không dám sửa chữa, làm lại dù căn nhà cấp 4 của gia đình ông được xây dựng từ hơn 30 năm trước đã xuống cấp nặng nề.

“Do bị quy hoạch, hạ tầng không được đầu tư nên khu này còn tệ hơn cả ở vùng quê. Vợ chồng tôi định bán đất để đi nơi khác ở nhưng vì bị quy hoạch nên không bán được. Giờ ở không được, bán cũng không xong mà ngày di dời thì chưa biết khi nào”, ông Danh thở dài.

“Chúng tôi đều là công nhân về hưu, cuộc sống rất khó khăn. Nhà cửa quá chật chội, nay đã xuống cấp, muốn vay mượn tiền để sửa mà ở nhưng không dám vì sợ sửa xong lại di dời. Từ nhiều năm nay, cứ có bão là phải chạy đi lánh nạn vì sợ nhà sập”, bà Tráng nói.

Bên cạnh đó, hơn 100 hộ dân ở đây không những khổ sở vì bị “treo” mà còn lo ngay ngáy vì sạt lở núi. Ông Đặng Phi Trường, một người dân ở đây, cho biết hơn 10 năm nay, tình trạng sạt lở đất khi có mưa bão vẫn thường xảy ra khiến người dân bất an.

“Mấy năm trở lại đây, hễ có mưa lụt là chúng tôi phải chạy đi sơ tán vì sợ núi lở. Năm 2020, chúng tôi được thông báo bồi thường 1,9 triệu đồng/mđể di dời, nhưng gia đình tôi không thể đi vì số tiền này không mua được đất để tái định cư”, ông Trường nói. Đợt mưa lũ tháng 10.2019 khiến một mảng đất đá rất lớn trên núi Quyết đổ sập xuống, tràn vào 7 nhà dân ở khối 3, trong đó có 1 gia đình bị đất đá đè sập nhà bếp, rất may không có thiệt hại về người. Năm 2020, hàng xóm sát nhà ông Trường cũng đã phải chuyển đi nơi khác vì bất an do sạt lở.