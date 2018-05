Tử vi vui cho bạn và gia đình từ ngày 21 - 28.5.2018

Katie Holzmes (18.12.1978)

Nữ diễn viên người Mỹ này được biết đến với vai diễn Joey Potter trong bộ phim truyền hình thiếu niên Dawson's Creek của đài WB từ năm 1998 đến năm 2003. Sau đó là 1 loạt phim Disturbing Behaviour, The Ice Storm, Wonder Boys, Abandon, Pieces of April… Cô từng kết hôn với nam tài tử nổi danh Tom Cruise vào năm 2012.