Tử vi vui cho bạn và gia đình từ ngày 7 đến 13.5.2018

Selena Gomez (22.7.1992)

Ca sĩ - diễn viên người Mỹ này bắt đầu sự nghiệp từ chương trình Barney & Friends và được biết đến với vai Alex Russo trong Wizards of Waverly Place. Sự nghiệp của cô mở rộng sang âm nhạc khi album solo đầu tiên Stars Dance đứng đầu Billboard 200 của Mỹ và single Come & Get It cũng lọt vào top 10 Billboard Hot 100. Năm 2008, Selena Gomez còn được chọn làm đại sứ thiện chí của UNICEF.