Vì dịch Covid-19, nhiều người bị cho nghỉ tạm không lương: Quyền lợi có thiệt thòi?

LS Thư phân tích, Bộ luật Lao động 2012 quy định việc trả lương trong thời gian ngừng việc vì nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

“Thời gian giáo viên và nhân viên trường học nghỉ theo chỉ đạo Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem là thời gian ngừng việc nhưng không do lỗi của giáo viên và trường học, mà do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh Covid-19 nên tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”, LS Thư phân tích.