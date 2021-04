Vì sao TP.HCM bất ngờ mưa trái mùa liên tiếp những ngày qua?

Sáng sớm nay, thời tiết khu vực TP.HCM khá mát mẻ, dễ chịu, nhưng từ 9 giờ trở đi, không khí oi bức, hầm hập làm người dân cảm thấy khó chịu. Trước đó 2 ngày, những cơn mưa trái mùa xuất hiện vào nửa đêm giúp tiết trời dịu mát vài tiếng sau đó, dù vậy cứ đến gần trưa lại oi bức. Người dân ở trong nhà lúc nào cũng phải bật quạt hoặc máy lạnh.

Hôm nay, mưa trái mùa lại bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM vào buổi trưa làm nhiệt độ giảm, tiết trời mát mẻ ngay sau đó. Lượng mưa đo được tại Q.1 là 30mm, Cát Lái 43mm, Lê Minh Xuân 22mm...

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa trưa nay là do nhiễu động gió đông trên tầng cao. Từ mai vùng nhiễu động này yếu dần, áp cao cận nhiệt đới nâng dần trục lên bắc. Do đó từ mai những cơn mưa trái mùa cũng sẽ giảm.

Dự báo từ mai, mưa trái mùa ở TP.HCM, Nam bộ sẽ giảm Ảnh: Độc Lập

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định tiếp tục khuếch tán xuống phía nam. Những nhiễu động gió đông trên cao suy yếu. Trong khi trên cao áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ nâng dần trục lên phía bắc và lấn tây trở lại.

Vì vậy Nam bộ thời tiết chuyển tốt lên, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 24 - 26oC ở các tỉnh Đông Nam bộ; miền Tây 25 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Nam bộ tăng nhẹ phổ biến trong khoảng 34 - 36oC, có nơi trên 36oC ở khu vực các tỉnh Đông Nam bộ và ở khoảng 33 - 35oC độ, có nơi trên 35oC độ ở các tỉnh miền Tây.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 2 đến 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu và di chuyển ra phía đông, khoảng ngày 7 - 8.4 áp cao lục địa khả năng tăng cường yếu trở lại và từ ngày 9.4 trở đi lưỡi cao lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục vắt qua bắc Trung bộ suy yếu rút ra phía đông.

Thời tiết Nam bộ, ngày nắng, nắng nóng trở lại ở khu vực các tỉnh Đông Nam bộ và một số nơi ở miền Tây, những ngày cuối có mưa rào (mưa trái mùa) và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét.