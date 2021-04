Đêm qua TP.HCM đón trận mưa rất to hiếm gặp, có gì bất thường?

Từ khoảng 22 giờ đêm qua 2.4 mưa bắt đầu xuất hiện nhiều khu vực ở TP.HCM như: TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, quận 12. Đến 23 giờ, khu vực quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi có mưa rất to . Trước cơn mưa, trời nổi giông gió nhẹ, chuyển mưa nhanh.

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp, hầm hập cả sáng đến đêm, mưa làm người dân TP.HCM cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Đến sáng nay 3.4, trời nhiều mây, dù nhiệt độ vẫn cao nhưng không có cảm giác nắng rát da. Nhưng tiết trời này chỉ kéo dài đến khoảng 11 giờ trưa, sau đó oi bức trở lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tổng lượng mưa tại các trạm đo được trong đêm qua như sau: Lê Minh Xuân (Bình Chánh) 138mm, Hóc Môn 93mm, Củ Chi 61,8mm, Tân Trụ (Long An) 67,2mm, Đức Hòa (Long An) 115mm, Giồng Trôm (Bến Tre) 63,8mm, Chợ Gạo (Tiền Giang) 42,6mm...

Chuyên gia khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận xét, mưa rất to hôm qua là do áp cao lạnh tăng cường tầng thấp kết hợp với gió đông trên cao. Hôm nay, TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa nhưng không mưa to như vậy nữa.