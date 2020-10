Vì sao TP.HCM liên tục mưa vào buổi sáng mấy ngày qua?

Lượng mưa đo được từ 0 giờ đến 8 giờ sáng nay tại một số khu vực như sau: Thủ Đức 19.2mm, Củ Chi 35.8mm. Hóc Môn 19.4mm, Lê Minh Xuân (TP.HCM) 17.6mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 19mm, Bù Đăng (Bình Phước) 24.6mm, Thuận An (Bình Dương) 21.4mm,...

Do vậy, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng ngày 12-14.10 và từ ngày 16-18.10, Nam bộ nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.