Vợ chồng già nhờ người đăng Facebook để người nghèo đến nhận cơm

Đăng Facebook tìm khách

Theo chia sẻ, một người trẻ đang dừng nghe điện thoại bên đường thì một cụ bà bước đến, nhờ đăng bài lên Facebook. Cụ bà và chồng nấu cơm chay, phát miễn phí cho người khó khăn nhưng nghỉ một vài ngày do không có nguyên liệu. Khi mở cửa trở lại, người nghèo không biết nên quán thì vắng, cơm thì “ế”.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đó là cụ bà Nguyễn Thị My (71 tuổi, trọ Q.Bình Thạnh). Đều đặn những ngày qua, bà cùng chồng là ông Trần Văn Hồng (86 tuổi) dậy từ tờ mờ sáng, miệt mài chuẩn bị hàng trăm phần cơm để tặng cho những người khó khăn. Sáng 29.9, chúng tôi tìm đến quán chay của bà My ngay lúc vợ chồng bà cùng một người phụ việc tất bật chuẩn bị món ăn để kịp tặng cho người đến nhận cơm. Trong quán, đầy ắp những túi rau củ quả. Cụ bà đang bận rộn trong gian bếp sơ chế, nấu nướng. Cụ ông ngồi phía trước nhà chia sẵn cơm, canh thành từng phần, chỉ đợi bà My nấu món chính xong là hoàn tất.

Vừa xào rau củ, cụ bà vừa kể hai vợ chồng từ Cần Thơ lên TP.HCM thuê trọ khoảng 3 năm trước để trị bệnh đau lưng cho bà. Thấy có duyên với mảnh đất này, ông bà quyết định ở đây thuê nhà bán các món miền Tây, món chay, lâu lâu lại nấu cơm thiện nguyện tặng người khó khăn. Dịch Covid-19 ập tới, bà My và chồng không buôn bán được. May nhờ chủ trọ tốt bụng giảm 100% tiền thuê (20 triệu đồng/tháng), hai cụ mới vơi bớt đi gánh lo. Biết ơn người chủ nhà đã giúp đỡ mình, vợ chồng nấu cơm miễn phí nhiều ngày qua tặng cho người khác như cách để lan tỏa những điều tốt đẹp giữa lúc khó khăn.

“Người ra đường ít quá, với lại cũng không ai biết tới nhiều nên tôi “ế”. Vậy nên mấy ngày trước tôi có nhờ một chú tới lấy cơm chia sẻ lên mạng để ai cần thì có thể đến lấy, do tôi không biết chơi Facebook”, bà nhớ lại.

Bà My dậy sớm sơ chế nguyên liệu

Cơm quá ngon

Vài ngày sau, bất ngờ nhiều người đến lấy cơm của ông bà. 120 phần cơm được nấu mỗi ngày trong một buổi đã hết sạch. Một số nhà hảo tâm cũng mang rau củ đến tặng, để đầy ắp trong nhà. Nghe nhiều người nói câu chuyện của bà đã nổi tiếng trên mạng xã hội, hai vợ chồng mới vỡ lẽ. 10 giờ sáng, cơm chưa kịp mang ra chiếc bàn để trước nhà thì bà Nguyễn Thị Kim Anh

(65 tuổi) ở gần đó đến hỏi thăm: “Anh chị ơi có cơm chưa, tôi xin 4 hộp được không?”. May sao các món ăn vừa chín tới, cụ ông cụ bà chia nhau, người cho rau củ quả, tàu hũ chiên, sườn chay vào hộp, người bỏ vào túi ni lông, gửi tặng người phụ nữ.

Bà Kim Anh cho biết suốt 4 ngày qua, ngày nào bà cũng đến đây xin cơm vì biết được câu chuyện của hai vợ chồng trên mạng. Ở trọ cùng với con gái, những tháng qua mẹ con bà không đi làm nên giờ đã kiệt quệ. Những phần cơm như thế này rất quý. Hôm nay, bà không còn phải lo ăn gì. “Sáng tôi tới đây sớm mà thấy còn đóng cửa nên giờ lại tới. Tôi ăn nhiều chỗ rồi, không hiểu sao chỗ này lại nấu quá ngon, nên mới đến xin nữa. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của hai anh chị”, bà nói rồi nhanh chóng mang cơm về nhà.

Nghe bà Anh tâm sự, ông Hồng cười nói vui: “Vợ tôi nấu là ngon nhất đó, nấu tặng cũng y như nấu bán, đặt hết cái tâm vô đó. Mỗi lần người ta lấy, người ta khen, người ta quay lại lấy nữa, hai vợ chồng mừng lắm. Tôi phụ thôi chứ chuyện nấu nướng, nêm nếm bà ấy làm hết”.

Mùa dịch, khó khăn lớn nhất của hai vợ chồng là mua được nguyên liệu vì mua khó, giá cả cũng đắt đỏ. Chỉ vào những túi rau củ trong nhà, bà cho biết chính những sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm đã giúp cho hai vợ chồng duy trì việc này. Đầu giờ trưa, chừng 30 phút đã có hàng chục người đến lấy cơm, có cả shipper, người khó khăn. Cứ như vậy, những hộp cơm thơm thảo tiếp tục ra lò ở quán ăn này đến khi nào hai vợ chồng không còn điều kiện để làm nữa thì thôi.