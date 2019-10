Vụ cha đánh con bị giang hồ mạng 'dạy dỗ': Tìm 2 mẹ con để xử lý

Ngày 19.10, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cho biết đơn vị đang liên lạc với cơ quan chức năng nơi cư trú của chị Nguyễn Thị Thùy (26 tuổi, ở TP. Long Xuyên, An Giang là vợ cũ của anh Đoàn Văn Tí) để biết thêm các thông tin về lời khai của chị Thùy cũng như thương tích của cháu bé làm căn cứ xử lý hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em của anh Tí.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin vì 2 mẹ con chị Thùy không ở tại địa phương.

Anh Đoàn Văn Tí bị đánh chảy máu đầu, mặt và không dám phản kháng nhưng đám đông vẫn không tha. ẢNH: BẮC BÌNH

Hành vi của nhóm giang hồ mạng tự xưng là “Nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” đến tận nhà trọ của anh Tí ở xã Trung An (TP.Mỹ Tho) rồi vào tận phòng ngủ kéo anh ra đánh hội đồng cũng đang được điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật . Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đang xác minh về danh tính, nơi cư trú của những nhóm giang hồ mạng

Về thông tin một trong những thanh niên tham gia đánh hội đồng đã đến nhà xin lỗi anh Tí và được anh Tí chấp thuận, Thượng tá Phạm Thế Kim cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho chưa ghi nhận do các đối tượng không có thông tin đến đơn vị.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa ngày 17.10, một đám đông tự xưng là “Nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” từ TPHCM đã tìm đến tận nhà trọ đánh hội đồng anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, quê quán ở H.Thoại Sơn, An Giang). Nhóm người này vừa đánh vừa nêu lý do là trả thù cho con trai anh Tí (4 tuổi) và dạy cho anh Tí một bài học về đạo làm cha, đạo làm người bởi, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh anh Tí trong lúc say rượu vừa chửi vừa tát vào mặt con trai (con chung với chị Nguyễn Thị Thùy). Anh Tí bị chảy máu ở vùng đầu, vùng mặt. Công an TP.Mỹ Tho đã vào cuộc điều tra.

Theo Luật sư Nguyễn Bé Kết (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước), hành vi phá khóa cửa, vào nhà người khác là "xâm phạm chỗ ở của người khác". Ngoài ra, việc nhóm thanh niên này vây đánh anh Tí không cho anh chạy là dấu hiệu của hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”. Đây là những hành vi có thể bị xử lý pháp luật về hình sự điều chỉnh.

“Tôi nghĩ Công an TP.Mỹ Tho cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về các hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của nhóm thanh niên trên để cảnh báo một số người dễ bị kích động gây ra bạo lực, không tôn trọng pháp luật sau khi tiếp nhận một số thông tin từ mạng xã hội.”, LS Kết nói.