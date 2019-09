Vượt lũ dữ, chèo thuyền 10 cây số đưa sản phụ đi sinh

Nhiều dân mạng đã thả tim và chia sẻ hành động đáng yêu này của chính quyền

Chủ tịch cùng cán bộ, đoàn viên thay nhau chèo thuyền

Ngày 6.9, kể với PV Thanh Niên anh Đậu Đình Thạch (30 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hương Giang) cho biết mưa lớn khiến cả xã bị nước lũ cô lập suốt mấy ngày. Ngôi nhà cấp 4 của anh cũng bị ngập, xung quanh nhà trắng xóa một màu nước lũ. Mọi ngả đường đều bị nước lũ chia cắt, muốn đi lại chỉ còn cách chèo thuyền.

Gần trưa 5.9, trong lúc kê đồ đạc lên cao tránh lũ tràn vào nhà thì vợ anh là chị Lê Thị Ngân (28 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Trạm y tế xã đã bị nước dâng ngập sâu, đưa vợ ra bệnh viện huyện thì vô cùng nguy hiểm vì nước lũ chảy xiết, đặc biệt là phải vượt qua sông Ngàn Sâu nước đang dâng cao và vô cùng hung dữ.

Sản phụ Trần Thị Dung (xã Lộc Yên) đã sinh bé trai sau cơn vượt lũ kịp lúc

“Không còn cách nào khác, tôi gọi cho lãnh đạo xã để cầu cứu. Rất may là họ đã bất chấp nguy hiểm, dùng thuyền vượt lũ dữ chở vợ tôi ra bên ngoài, rồi đón taxi đến Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê chờ sinh an toàn. Đến gần 12 giờ đêm, vợ tôi đã sinh một bé gái nặng 3 kg. Thật may là mẹ tròn con vuông”, anh Thạch cảm kích.

Ông Trần Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Hương Giang, cho hay khi nhận được điện thoại của anh Thạch, ông đã cùng 4 người là công an, dân quân và đoàn viên xã chèo thuyền đến nhà vợ chồng sản phụ Ngân. Sau đó, mọi người lại chèo thuyền chở vợ chồng sản phụ Ngân ra ngoài để đi bệnh viện. Thời điểm này trời đang mưa rất to, bốn bề chỉ nước là nước.

“Chúng tôi trang bị áo phao cho các thành viên trên thuyền. Tôi và các cán bộ xã thay nhau chèo hơn 10 km, suốt 2 tiếng đồng hồ mới ra đến đường lớn chưa bị ngập ở thôn 2, xã Gia Phố. Sau khi cập bờ, chúng tôi gọi taxi đưa vợ chồng sản phụ Ngân đến bệnh viện. Nghĩ lại, sợ nhất là khi chèo băng qua khúc sông Ngàn Sâu nước chảy cuồn cuộn. Rất may là cả đoàn đã bình an vô sự”, ông Hoàn nhớ lại.

Theo ông Hoàn, những ngày mưa lũ đã làm 65 hộ bị ngập sâu trên 1 m và 175 hộ ngập dưới 1 m. Đến trưa 6.9, trời đã ngớt mưa và nước đã bắt đầu có dấu hiệu rút. Người dân trong xã vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai

Thuyền máy vượt sông

Cũng trong sáng 5.9, tại xã Lộc Yên cùng lúc có 2 sản phụ ở thôn Tân Lập là chị Trần Thị Dung và Trần Thị Hiền chuyển dạ. Lộc Yên cũng là một trong những xã bị nước lũ dâng ngập sâu, cô lập hoàn toàn từ ngày 3.9 cho đến nay. Hay tin, UBND xã đã yêu cầu lực lượng dân quân tự vệ lập tức dùng thuyền máy đưa 2 sản phụ tới bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, nói toàn xã bị nước lũ cô lập, mọi con đường ra trung tâm huyện đều ngập trong nước. Nếu chèo thuyền để ra ngoài gần như không thể vì phải đi qua con sông Tiêm và sông Ngàn Sâu nước đang chảy mạnh rất nguy hiểm. “Dù không dám chắc nhưng xã có 1 chiếc thuyền máy nên có thể vượt sông được. Do vậy, tôi đã chỉ đạo lực lượng dân quân dùng thuyền này đưa 2 sản phụ ra ngoài. Sau khi vượt 2 km ra được TT.Hương Khê, anh em đã bố trí xe đưa 2 sản phụ đến bệnh viện cách đó khoảng 500 m”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, vào tối cùng ngày người thân của sản phụ Dung báo tin chị sinh an toàn một bé trai, riêng sản phụ Hiền hiện vẫn đang chờ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện.