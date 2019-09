Xôn xao nghi án người đàn ông xông vào nhà 'bắt cóc' bé gái?

Vào nhà ôm bé gái 7 tuổi

Khi 2 bé gái bước vào nhà, người đàn ông này theo vào trong và lần lượt ôm 2 bé. Khi đối tượng đang ôm bé N.B.T thì anh N.C.M (bố của bé) từ tầng 2 đi xuống, phát hiện người lạ mặt có hành động ôm con gái mình nên đã lao đến đánh người này.

Mạng xã hội lan truyền thông tin trên và đặt nghi vấn hành vi định bắt cóc trẻ em một cách táo tợn này. Nhiều cư dân mạng khẳng định: Việc xông vào nhà dân giữa ban ngày dù có hành động gì đi nữa với 2 bé gái nhỏ tuổi cũng là quá manh động và liều lĩnh. Người đàn ông này cũng bị dân chúng vây đánh khiến các cư dân mạng lo sợ bị đánh oan bởi theo nhiều người sự việc chưa rõ ràng, cần đưa tới cơ quan chức năng để làm rõ.

Ảnh: Công an cung cấp

Người đàn ông tại cơ quan công an

Theo Công an xã Đại Phúc, sau khi bị đánh, người này bỏ chạy ra nghĩa trang thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên và bị người dân truy đuổi. “Chúng tôi đã xuống hiện trường, khóa tay đối tượng, nếu không anh này có thể bị người dân đánh chết”, lãnh đạo Công an xã Đại Phúc cho biết.

Tại trụ sở công an, người này được xác định là Nguyễn Hoàng H. (35 tuổi, trú tại P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bước đầu, H. khai có ôm bé N.B.T, mục đích để thăm dò tài sản trong nhà và tìm cách trộm cắp. Đồng thời, H. cũng khai nhận mình từng có 3 tiền án, tuy nhiên không nói về tội gì.

“Đơn vị đã gọi điện tới Công an P.Phúc Tân và xác định H. có hai tiền án về tội cướp tài sản và một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, mới ra tù năm 2018”, đại diện Công an xã Đại Phúc thông tin và cho biết đã bàn giao H. cho Công an H.Phú Xuyên tiếp tục điều tra