Xót thương những bé sơ sinh mất mẹ ở TP.HCM

Ôm cháu ngoại vào lòng, nhắc đến con gái, bà Ngoan lại khóc. Bà Ngoan kể khi dịch Covid-19 bùng lên, con gái bà là chị N.T.N.B (36 tuổi), giáo viên mầm non tại Q.11, TP.HCM ở cùng với bà vì chồng chị B. bị dương tính Covid-19, khu vực nhà chồng chị B. cũng nhiều người dương tính. Chị B. lúc đó đang mang thai tháng thứ 7.

“Ngày 17.7, B. xin tôi về bên nhà chồng vì chồng nó âm tính rồi. Tôi cũng tự tin là bên đó ổn rồi nên cho B. và con trai 4 tuổi của B. cùng về bên đó”, bà Ngoan cho biết. Thế rồi ngày 25.7, bà Ngoan không ngủ được khi nghe chị B. báo tin chị bị dương tính Covid-19, phải đến Bệnh viện Hùng Vương điều trị. Sau nhiều ngày theo dõi, điều trị, bệnh tình chị B. càng trở nặng. Ngày 4.8, bác sĩ ở đây buộc phải mổ bắt con cho chị B. khi tim thai ngừng đập. Con gái chị B. lọt lòng với cân nặng chỉ 1,5 kg, phải nuôi lồng kính. Sau khi sinh con, chị B. tỉnh táo và khỏe lên, tuy nhiên sau đó thì chị trở nặng và mất vào ngày 10.8, sau 6 ngày sinh con gái.

Nén nỗi đau mất đi người con có hiếu, ngoan hiền, ngày 23.8, bà Ngoan ẵm cháu gái về nhà chăm sóc theo phương pháp Kangaroo, tức áp bé vào người chăm sóc 24/24 để bé lớn dần. “Thương cháu, tôi hay nói nhỏ với B., từ nay mẹ sẽ bớt thương con, bớt nhớ con để lo cho cháu. Mẹ vừa xót, vừa nhớ con, vừa thức khuya lo cho cháu nữa thì mẹ không kham nổi”, bà Ngoan nói rồi lại khóc.

Khi đón cháu gái về nhà, vợ chồng bà Ngoan không có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì về nuôi bé sinh non. Thế là bà phải đổi chiếc ti vi mới để vừa chăm cháu, vừa lên ti vi xem hướng dẫn chăm sóc trẻ sinh non . “Có lần cháu bị sặc sữa, tím tái, may có ông ngoại bình tĩnh cứu kịp, nếu không tôi không biết làm sao”, bà Ngoan nhớ lại. Bây giờ thì cháu gái của bà Ngoan đã quen uống sữa, quen hơi bà ngoại và lớn dần.

Vợ chồng bà Ngoan cả tháng nay bỏ công việc may quai dép, chỉ tập trung vào chăm cháu. “Tôi vất vả lắm mới nuôi được hai con gái lớn khôn, ăn học và có nghề nghiệp ổn định. Nay đã tới tuổi hưởng an nhàn. Nào ngờ, dịch bệnh đẩy vợ chồng tôi vào hoàn cảnh như thế này”, bà Ngoan lại thở dài.

Bà Ngoan dự tính, tới đây khi tình hình dịch ổn dần, có thể bà sẽ đón con trai đầu của chị B. về chăm luôn cho có anh có em. Chồng chị B. làm công nhân giày, cũng ít thời gian chăm sóc con. Con trai đầu của chị B. tên Nguyễn Khôi Nguyên, 4 tuổi. Lúc mang thai con gái, chị B. muốn đặt tên con là Nguyễn An Nhiên. “Nhà chưa làm đầy tháng cho cháu, chưa đặt tên nhưng chắc sẽ đặt tên là An Nhiên theo ý của mẹ cháu”, bà Ngoan nói.

Tạm biệt bé An Nhiên, nhìn bé ngủ ngon trong vòng tay của ngoại, chúng tôi ai cũng thầm mong bé sẽ lớn lên, trưởng thành, sống an nhiên như cái tên rất đẹp của bé. Chúng tôi đã trao cho bà Phạm Thị Ngoan số tiền 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu An Nhiên. Đồng thời, Báo Thanh Niên sẽ đưa danh sách của anh em An Nhiên vào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên, tìm nhà bảo trợ cho các cháu cho đến khi trưởng thành.