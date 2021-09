Những cánh tay đầu tiên dang ra nâng đỡ trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Lan tỏa lòng nhân…

Nhưng trong buổi phỏng vấn hơn 40 phút của chúng tôi chiều 16.9, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình (86 tuổi, là tác giả bài thơ Huế, tình yêu của tôi mà nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phổ nhạc; hiện đang sống tại một chung cư thuộc P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM), không chỉ nói về mình, nói về nguyện vọng muốn dang rộng vòng tay cùng với cuộc đời nâng đỡ chở che cho các em nhỏ bất hạnh, không may vì mất đi cha mẹ. Bà còn nói rất nhiều điều về ân nghĩa ở đời, mà bà đã từng là chứng nhân. “Giữa lúc tình cảnh vô cùng đau thương, khốc liệt do dịch bệnh đang diễn ra, lời khởi xướng của Báo Thanh Niên sáng nay là một câu chuyện lay động đến tận tâm can mọi người. Giúp đỡ, nuôi nấng các cháu mồ côi do gặp phải số phận trớ trêu bất hạnh là một nghĩa cử vô cùng lớn lao của đồng bào. Vì vậy, tôi xin tham gia bảo trợ cho một cháu, là bé gái có thể tuổi từ 14 - 16”.