1.500 trẻ em mồ côi ở TP.HCM vì Covid-19: 4 chị em trong 10 ngày đã không còn cha mẹ

Thưa quý bạn đọc, Đại dịch Covid-19 bùng phát thời gian qua đã gây ra bao tai ương, mất mát cho cộng đồng. Đơn cử, theo số liệu báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP) ngày 14.9, chỉ riêng tại TP.HCM đã có hơn 1.500 em học sinh rơi vào cảnh mồ côi vì mất đi cha mẹ hoặc người bảo trợ. Con số khiến ai cũng phải bàng hoàng, xót xa thương cảm. Với ý nghĩa nhân văn của chương trình và tinh thần truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương” của dân tộc, Báo Thanh Niên không ngần ngại kêu gọi quý bạn đọc gần xa, quý nhà hảo tâm dang rộng vòng tay đón nhận, bảo trợ để giúp các em được tiếp tục sống, học tập như ý nguyện của bậc phụ huynh đã không may vì đại dịch mà khuất bóng. Báo Thanh Niên xin được làm nhịp cầu kết nối vạn tấm lòng để chương trình mãi vun đắp tình yêu thương của xã hội đối với những mầm xanh bất hạnh. Nhận được sự tin tưởng trao tặng của quý bạn đọc, chúng tôi nguyện sẽ thực hiện chương trình một cách chu đáo, kịp thời và hiệu quả bằng tất cả tâm huyết của mình. Rất mong quý bạn đọc cùng chung tay góp sức. Quý bạn đọc và nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình có thể tham gia bằng một trong hai cách sau đây: 1 Quý nhà hảo tâm có nhã ý chung tay cùng chương trình này sẽ gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 về email: baotrotremocoi@thanhnien.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0933044866 (gặp nhà báo Trần Thanh Bình, Ban Công tác bạn đọc). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh sống khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn. 2 Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia việc bảo trợ các em theo hình thức trực tiếp chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch. Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này cho chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.