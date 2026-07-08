Đối tác thân hữu cũng phản đối Trung Quốc vụ phóng tên lửa

Một tàu ngầm Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa "chiến lược" mang đầu đạn giả hôm 6.7, theo AFP. Các nhà quan sát cho rằng tên lửa này dường như đã rơi xuống một vùng biển giữa Quần đảo Solomon, Nauru và Tuvalu.

Một tàu ngầm Trung Quốc phóng đầu đạn giả xuống Thái Bình Dương vào ngày 6.7 Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc, lập tức ngừng thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở Thái Bình Dương", văn phòng Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Chính phủ Vanuatu đã chỉ trích "việc thiếu tham vấn trước và minh bạch xung quanh vụ phóng này", điều họ cho rằng làm dấy lên câu hỏi về cam kết của Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở Thái Bình Dương.

Cũng theo tuyên bố từ chính phủ Vanuatu, Trung Quốc là một "đối tác phát triển đáng quý", tuy nhiên tất cả các đối tác hoạt động trong khu vực nên "tôn trọng các quyết định tập thể của các quốc đảo Thái Bình Dương".

Quốc đảo nhỏ bé Tuvalu ở Thái Bình Dương, có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, cũng bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo nói rằng vụ phóng tên lửa đi ngược lại nguyện vọng của các nước Thái Bình Dương về một khu vực phi hạt nhân, và kêu gọi "các siêu cường kiềm chế việc sử dụng Thái Bình Dương làm bãi thử nghiệm cho kho vũ khí quân sự của họ".

Ngoài ra, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 8.7 cho hay những nhà lãnh đạo của các đảo quốc Thái Bình Dương đang xem xét một tuyên bố chung "rất mạnh mẽ" lên án vụ thử tên lửa của Trung Quốc, theo AFP.

Đang xem xét lại một hiệp ước an ninh với Trung Quốc sau khi chính phủ thay đổi gần đây, quần đảo Solomon ngày 7.7 thông báo đã phản đối vụ phóng thử tên lửa của Bắc Kinh.

Trước phản ứng của một số nước về vụ phóng tên lửa, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh hy vọng các nước "sẽ không diễn giải quá mức vấn đề này", theo Reuters.