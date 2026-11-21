Chiều 20.11, tại Khánh Hòa, liên danh do Tập đoàn Trungnam đứng đầu ký hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Ý) và biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Shanghai Electric (Trung Quốc), nhằm triển khai các hạng mục công nghệ chủ lực của dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, thuộc nhóm các dự án nguồn điện ưu tiên, trọng điểm ngành năng lượng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và kế hoạch triển khai.

Nhà máy có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 57.000 tỉ đồng, tương đương 2,2 tỉ USD. Đây là dự án đấu thầu quốc tế thành công đầu tiên trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, với liên danh Trungnam - Sideros River trúng thầu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ý Marco Della Seta phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KỲ NAM

Lễ ký hợp đồng cung cấp hai tổ tuabin khí với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại sứ Ý ẢNH: KỲ NAM

Theo hợp đồng ký kết, Ansaldo Energia cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện cùng các hệ thống thiết bị phụ trợ. Đây là dòng tuabin khí cấp H, sử dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt nối tiếp, giúp duy trì hiệu suất ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, tăng tính linh hoạt vận hành và kiểm soát phát thải ôxit nitơ (NOx).

Cùng với đó, Trungnam và Shanghai Electric ký MOU về phối hợp cung cấp thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi. Theo định hướng hợp tác, doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến cung cấp tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ.

Đây là những thiết bị quan trọng trong chu trình phát điện hỗn hợp, tận dụng nhiệt từ khí thải tuabin khí để tiếp tục sản xuất điện, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná ẢNH: TRUNG NAM

Theo chủ đầu tư, việc ký hợp đồng với Ansaldo Energia và thiết lập khuôn khổ hợp tác với Shanghai Electric là bước chuẩn bị quan trọng để thu xếp thiết bị chủ lực, kiểm soát tiến độ và triển khai dự án. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná sẽ mở ra cơ hội phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng năng lượng, từng bước định hình khu vực phía nam tỉnh trở thành trung tâm năng lượng, công nghiệp và dịch vụ mang tầm liên vùng.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Trungnam tiếp tục huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các đối tác triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định pháp luật.