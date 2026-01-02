Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Muốn kéo dài thành tích 4 lần vào VCK

Thử thách cực đại cho thầy trò HLV Phạm Minh

Nói đến bóng đá sinh viên phía bắc, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng 2 đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là có bề dày nhất. Họ không chỉ có thành tích rất phong phú và sức bật truyền thống mà còn là thế lực rất ổn định có chiều sâu đội hình với nhiều cầu thủ có tố chất kỹ thuật và bản lĩnh đủ sức quật ngã bất cứ đối thủ nào ở thời điểm này.

Trong khuôn khổ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, nếu Trường ĐH Thủy Lợi từng 2 lần đoạt ngôi á quân mùa 1 và 2 thì đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cũng đã về thứ ba ở mùa 3 năm 2025. Đặc biệt ở mùa đầu tiên năm 2023 dù phải dừng chân ở tứ kết sau khi thua chính Trường ĐH Thủy Lợi, nhưng thầy trò HLV Phạm Minh có thể tự hào vì họ là đội duy nhất thắng đội ĐH Huế (sau đó lên ngôi vô địch) ngay trận ra quân vòng bảng vòng chung kết với 2 bàn cách biệt chỉ sau 40 phút đầu tiên.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (trái) đang nung nấu quyết tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nói thế để thấy đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội luôn rất mạnh. Nhưng lần này họ sẽ gặp một thử thách cực đại khi giáp mặt với một ứng viên nặng ký khác là đội Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Đây là đội bóng từng suýt giành vé vào vòng chung kết mùa 3 sau khi chỉ thua trên chấm 11m luân lưu khá đáng tiếc trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở trận quyết định trên sân Quân khu 5 ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung.

Lần này không phải ngẫu nhiên mà đội Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chuyển ra thi đấu ở cụm sân phía bắc. Bởi từ lực lượng đến sự đầu tư trong thời gian qua của đội bóng này rất mạnh, rất chuyên nghiệp, có thời gian đã tập luyện tại trung tâm PVF. Thế nên đó sẽ là một đội bóng đáng gờm đủ sức đánh chiếm ngôi đầu nhóm B. Dĩ nhiên là họ quyết tâm quật ngã đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Dĩ nhiên HLV trưởng Phạm Minh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thừa hiểu khó khăn lần này sẽ nhiều hơn, không đơn giản như cách họ dễ dàng giành vé vào vòng chung kết ở mùa thứ 3. Hơn nữa bài học ở mùa giải thứ hai vẫn còn đó khi dù được đánh giá cao hơn, nhưng họ không định đoạt được số phận trong 80 phút trước đội Trường ĐH Đại Nam và suýt ôm hận sau trận hòa hú vía 3-3. Nên ngoài đội Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á cũng là một đối thủ đủ sức cản chân tham vọng của thầy trò ông Phạm Minh.

Việt Hoàng (phải) và các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ gặp thử thách lớn ở nhóm B vòng loại khu vực phía bắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Quyết tâm kéo dài truyền thống vào VCK

3 lần tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đại diện Hà Nội dù 3 lần vượt qua vòng bảng nhưng vẫn chưa có cơ hội vào đến trận chung kết. Đó chính là nỗi buồn mà mỗi lần gặp HLV Phạm Minh vẫn thấy người thầy này hiếm nở nụ cười. Ở lần thứ 4 này chưa biết liệu đội bóng thủ đô có viết lại lịch sử cho mình hay không. Nhưng trước hết họ phải biến áp lực thành động lực bằng cách kéo dài "truyền thống" lọt vào vòng chung kết.

Ông Phạm Minh cho biết, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã có nhiều bài học thấm thía những mùa giải qua nên đang quyết tâm làm lại. Dù một số trụ cột đội hình chính chia tay vì ra trường nhưng đội vẫn còn lại bộ khung với Trần Ngọc Khánh, Phí Việt Anh, Vũ Việt Hoàng, Nguyễn Văn Duy, Lê Minh Hiếu. Đặc biệt lần này họ có thêm nhân tố mới là Lưu Xuân Hiếu. Dưới bàn tay và tâm huyết của HLV Phạm Minh, đội bóng vẫn duy trì được bản sắc và thi đấu với sự nỗ lực cao, tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Bằng chứng là ngôi á quân giải sinh viên toàn quốc mới đây cho thấy họ vẫn đủ sức đánh bại mọi đối thủ.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo trắng quyết tâm có mặt ở vòng chung kết lần thứ 4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy khao khát có thành tích ở giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - Cúp THACO vẫn là mục tiêu chính của thầy trò ông Phạm Minh. "Hơn bao giờ hết chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm 2026. Kinh nghiệm từ những giải trước cho chúng tôi những bài học quý giá nên sẽ trui rèn bản lĩnh và nâng cao tâm lý thi đấu tốt hơn. Càng ngày giải đấu càng có nhiều đội tham gia và nhiều đội đã có sự tiến bộ, chuẩn bị rất tốt nên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ phải hết sức dè chừng. Trước mắt khu vực phía bắc có 12 đội tham gia mà chỉ lấy có 3 đội thực sự là vô cùng gay go nên càng là động lực thôi thúc chúng tôi phải có những bước đi chắc chắn hơn", ông Phạm Minh thổ lộ.