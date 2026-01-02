40 năm Báo Thanh Niên - Kỷ nguyên số: Tác nghiệp đa nền tảng

Không chỉ là người viết

"Trong thời đại số, tôi không coi mình chỉ là người viết báo, mà là người kể chuyện bằng nhiều hình thức, từ viết, hình ảnh, cho đến video", phóng viên (PV) Đình Huy (Tòa soạn Hà Nội) chia sẻ về cách làm nghề của mình. Theo anh, có những lúc bài viết dài cả nghìn chữ, hình ảnh ghi lại đầy đủ, nhưng chỉ một đoạn clip ngắn vỏn vẹn 10 - 15 giây lại có sức truyền tải lớn hơn cả, nhất là khi nắm được đúng khoảnh khắc "vàng" tại hiện trường.

PV Uyển Nhi đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, các tàu trực nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 ẢNH: NVCC

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn xả, anh đã ghi lại không ít khoảnh khắc như thế: từ hình ảnh tang thương ở làng Nủ (tỉnh Lào Cai) sau lũ quét, giây phút trang nghiêm trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đến cảnh người dân phản ánh việc bị taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng... Những đoạn video ngắn do anh thực hiện không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn được VTV trích dẫn làm tư liệu phát sóng.

Cùng quan điểm, PV Nguyễn Phúc (thường trú tại Quảng Trị) nhìn nhận tác nghiệp đa phương tiện không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc. "Cứ mỗi khi đến hiện trường thiên tai, tôi sẽ luôn ghi hình dẫn hiện trường và gửi nhanh về tòa soạn, để bạn đọc biết rằng PV đã đến, đã chứng kiến và đang truyền thông tin chính xác nhất, chứ không ngồi ở phòng lạnh tổng hợp tin", anh chia sẻ.

Còn với PV Uyển Nhi (Ban Chính trị - Xã hội), cây bút trẻ có những bài báo dưới dạng infographic, cho rằng infographic không đơn thuần là yếu tố trang trí, mà là một phần quan trọng của nội dung báo chí. Đây là cách kể chuyện trực quan, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt một quy trình hay nhóm dữ liệu.

Từ bài viết, ảnh, clip, biểu đồ số liệu đến phóng sự dài hơi, mỗi sản phẩm đều là cách các PV tiếp cận và truyền tải câu chuyện tới công chúng theo nhiều định dạng khác nhau. Đó chính là chuyển đổi số trong báo chí, không chỉ thay đổi công nghệ mà thay đổi cả tư duy và cách làm nghề.

Liên tục "nâng cấp"

Làm báo trong thời đại số đòi hỏi người PV không chỉ biết viết, mà còn phải liên tục học hỏi, rèn luyện kỹ năng và đầu tư cho chính mình từ tư duy đến thiết bị.

PV Đình Huy (áo xanh) mang theo điện thoại, máy ảnh, flycam tác nghiệp trong vụ sạt lở đất đầu tháng 8.2025 tại Điện Biên ẢNH: NVCC

PV Đình Huy đã đầu tư một bộ tác nghiệp cơ bản gồm: máy ảnh chuyên nghiệp, micro không dây, điện thoại cấu hình mạnh và cả flycam. Bên cạnh đó, anh còn học thêm các khóa dựng video, viết nâng cao, chỉnh sửa ảnh… để có thể chủ động ở nhiều khâu.

PV Nguyễn Phúc thì xem hiện trường là "lớp học lớn nhất". Tác nghiệp một mình ở những vùng xa, vùng khó, anh hiểu rõ: kinh nghiệm chỉ đến khi thực sự lăn xả. Đến đâu, anh cũng quay, chụp, ghi chép… Với anh, mỗi chuyến đi là một lần rèn luyện, không chỉ về chuyên môn, mà còn về tính chủ động, sức bền và sự chuẩn bị.

Không chỉ dấn thân hiện trường, PV Thanh Niên còn chọn cách dấn thân theo hướng trực quan hóa thông tin. Đó là trường hợp của PV Uyển Nhi, dù không học thiết kế bài bản, nhưng nữ PV đã tự mày mò học qua YouTube, Canva, Photoshop, Illustrator để tạo nên những infographic bắt mắt và cô đọng. Với Uyển Nhi, hình ảnh trực quan là một phần quan trọng trong báo chí hiện đại, nhất là với những đề tài đòi hỏi xử lý dữ liệu phức tạp.

Chạm đến trái tim độc giả

PV Đình Huy chia sẻ để có được sản phẩm đa dạng, anh thường phải cùng lúc quay hình, phỏng vấn và viết bài trong thời gian rất ngắn, đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí nhiều khi phải nhịn ăn cả ngày để kịp gửi bài về tòa soạn. Tác nghiệp đa nền tảng cũng khiến anh đối mặt với áp lực làm đủ các kênh nhưng nội dung dễ bị thiếu chiều sâu. Để khắc phục, anh luôn lên kế hoạch trước mỗi sự kiện, xác định rõ nhân vật, địa điểm, nội dung cần tập trung.

PV Nguyễn Phúc cũng chia sẻ ở các văn phòng đại diện, PV thường chỉ đi tác nghiệp một mình, không có thêm đồng nghiệp hỗ trợ. Do vậy, PV cần đảm bảo sự cân bằng giữa chụp ảnh, quay phim và ghi chép.

PV Nguyễn Phúc tác nghiệp đa phương tiện trong đợt bão số 10 vừa qua ẢNH: NVCC

PV Lê Nam (32 tuổi) ở Ban Kinh tế cũng là một gương mặt trẻ đa nhiệm. Lê Nam tự học và vận dụng linh hoạt các kỹ năng quay, dựng video, chụp ảnh, thậm chí thiết kế đồ họa, sử dụng nhiều phần mềm và nền tảng khác nhau để biến mỗi tác phẩm không chỉ là một bài báo điện tử đơn thuần mà là một sản phẩm báo chí đa phương tiện sống động, kết hợp hình ảnh, âm thanh và chữ viết. Nhờ đó, mỗi bài báo của anh đều có thể xuất hiện đồng thời trên nhiều nền tảng từ báo in, báo điện tử cho đến mạng xã hội.

PV Lê Nam trong một lần tác nghiệp ẢNH: TN

Trong kỷ nguyên số, người làm báo không còn chỉ là "người viết" mà là còn phải biết làm nhiều việc, làm một cách tử tế và làm bằng cả trái tim.

PV Cao An Biên trong quá trình tác nghiệp hỗ trợ một cô gái người Bỉ tìm thân nhân tại VN ẢNH: TN

Mang lại hiệu ứng tích cực Là sinh viên thực tập tại Báo Thanh Niên từ tháng 10.2020 sau đó trở thành PV chính thức của báo, PV Cao An Biên (năm nay 26 tuổi) chuyên về mảng đề tài đời sống - xã hội. Anh đã kết nối nhiều trường hợp người nước ngoài gốc Việt tìm thân nhân tại quê nhà. Báo chí đa phương tiện là một trong những yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số báo chí, đây cũng là sở trường của PV Cao An Biên. Và những tác phẩm báo chí đa phương tiện của anh đã mang lại hiệu ứng tích cực với độc giả. Trong đó, có thể kể tới 2 phóng sự của anh về hành trình tìm kiếm và đoàn tụ người thân của những cô gái Pháp gốc Việt tại TP.HCM, gồm: Đường về nhà của Kim Hoa: Cô gái Pháp gặp cha mẹ ruột sau 30 năm (đăng vào đầu năm 2024) và Ngày trở về của Mai (đăng vào đầu năm 2025). Hơn 1 năm trở lại đây, PV Cao An Biên bắt đầu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp có thêm dữ liệu về sở thích, sự quan tâm của độc giả với các mảng đề tài mình đang làm và có sự thay đổi phù hợp trong cách khai thác, góc độ khai thác đề tài.