4 cuộc phỏng vấn của PV Thanh Niên và HLV Kim Sang-sik: Con người khác phía ngoài sân cỏ

Luôn dịu dàng và ấm áp, HLV Kim Sang-sik rất dễ mến

Điều chúng tôi ấn tượng nhất về ông Kim Sang-sik, không phải là những câu chuyện về chuyên môn, về chiến thuật mà là sự ấm áp và lịch thiệp của ông.

Lần đầu tiên là khi ông cùng đội tuyển Việt Nam trở về với chức vô địch AFF Cup 2024 trên đất Thái Lan hồi tháng 1. Lần thứ hai là ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nơi chúng tôi được nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cá nhân hơn. Lần thứ ba là khi ông vừa cùng U.23 Việt Nam chinh phục ngôi vương U.23 Đông Nam Á trên đất Indonesia và lần gần nhất cách đây vài hôm, khi ông trở về với tấm HCV SEA Games 33 cùng U.22 Việt Nam.

3 trong số 4 cuộc phỏng vấn đó là những thời điểm mà người làm chuyên môn thường đã tiêu hao rất nhiều năng lượng: áp lực thành tích, căng thẳng chiến thuật, mệt mỏi vì di chuyển nhưng ông Kim luôn xuất hiện trước chúng tôi với năng lượng nhẹ nhàng nhưng đầy tích cực.

Cuộc trò chuyện đầu tiên với HLV Kim Sang-sik khi đội tuyển Việt Nam trở về sau chức vô địch AFF Cup 2024 ẢNH: TUẤN MINH

Khi gặp các phóng viên, điều đầu tiên là ông hỏi thăm sức khỏe và câu cuối cùng sau khi kết thúc phỏng vấn là "cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi". Tôi hiểu đây là một câu nói rất quen thuộc trong văn hóa Hàn Quốc. Nhưng trong hoàn cảnh một HLV vừa trải qua áp lực lớn, sự quan tâm ấy vẫn khiến chúng tôi thấy rất ấm áp và điều quan trọng là chúng tôi cảm nhận được những lời hỏi thăm ấy rất tự nhiên và chân thành.

Người luôn tìm ra điểm tích cực trong lúc khó khăn nhất

Qua 4 cuộc trò chuyện, chúng tôi nhận thấy HLV Kim Sang-sik là người có xu hướng nhìn thấy những yếu tố tích cực ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất. Đó không phải sự lạc quan cảm tính, mà là cách ông lựa chọn góc nhìn để dẫn dắt tâm lý cầu thủ.

Ở trận chung kết U.23 Đông Nam Á trên sân Gelora Bung Karno, khi các CĐV Indonesia mặc áo đỏ áp đảo khán đài, ông Kim kể rằng ông nói với các cầu thủ: “Mọi người thấy đó, những người mặc áo đỏ đang cổ vũ chúng ta vì chúng ta cũng mặc áo đỏ”.

PV Mai Phương thay mặt Báo Thanh Niên tặng ông Kim chiếc áo đấu của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và ông Kim tặng các phóng viên hộp nhân sâm đặc sản xứ Hàn quê hương ông ẢNH: TUẤN MINH

Ông Kim ngoài đời là người rất nhẹ nhàng, có phần bẽn lẽn ẢNH: TUẤN MINH

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để “đổi chiều” cảm xúc trong một bối cảnh dễ khiến cầu thủ trẻ bị tâm lý. Thay vì để áp lực sân khách đè nặng, ông biến nó thành một chi tiết có lợi cho tinh thần của những người trẻ lần đầu tiên bước vào một trận chung kết lớn.

Tại chung kết SEA Games 33, khi U.22 Việt Nam bị đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1, ông Kim tiếp tục thể hiện cách tiếp cận tương tự. Trong giờ nghỉ, ông nói với các cầu thủ:

“Dù thua 2 bàn, nhưng nếu đá đúng với những gì đã chuẩn bị, U.22 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ. Đội tuyển Việt Nam từng vô địch tại Rajamangala thì U.22 cũng có thể. Đừng để mình nuối tiếc vì bất kỳ điều gì”.

Ở đây, ông không phủ nhận thực tế khó khăn, nhưng đặt niềm tin vào quá trình chuẩn bị, đồng thời đánh vào yếu tố tâm lý rất đặc trưng của cầu thủ trẻ: trách nhiệm với bản thân và nỗi sợ phải hối tiếc.

Một Kim Sang-sik rất khác bên ngoài đường pitch

Nếu chỉ quan sát HLV Kim Sang-sik trên sân cỏ, người ta dễ thấy một HLV quyết liệt, nghiêm túc. Nhưng ngoài đường pitch, trong những buổi trò chuyện trực tiếp, ông lại thể hiện một hình ảnh rất khác.

Ông Kim nói chuyện khá bẽn lẽn, thường cười nhẹ, cười tủm tỉm, hiếm khi bật cười lớn. Cử chỉ, điệu bộ của ông cũng chậm rãi, nhẹ nhàng. Ông thường nhìn sang phiên dịch trước khi trả lời, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, không vội vàng.

PV Hồng Nam thay mặt Báo Thanh Niên tặng hoa chúc mừng HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á ẢNH: TUẤN MINH

Các PV Thanh Niên tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với chức vô địch U.23 Đông Nam Á ẢNH: TUẤN MINH

Con người mà người hâm mộ thấy trong 90 phút thi đấu chỉ là “phiên bản nghề nghiệp” của ông Kim, còn phía sau là một người khá kín đáo, ít phô trương cảm xúc.

Sự giản dị, kín đáo của ông Kim được thể hiện qua cả mgôi nhà ông đang ở cạnh SVĐ Mỹ Đình hay cả cách ông ăn mặc, chọn giày, kiểu tóc,... Ông không tạo cho mình hình ảnh của một HLV ngoại quốc hào nhoáng. Mọi thứ đều hướng đến sự thuận tiện cho công việc và tập trung vào chuyên môn.

Ngôi nhà ông Kim đang ở cạnh SVĐ Mỹ Đình gọn gàng, sạch sẽ và giản dị ẢNH: TUẤN MINH

Trong các cuộc trò chuyện, ông Kim nhiều lần nhấn mạnh mong muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với cầu thủ. Ông nói rằng khi ra khỏi sân, ông muốn các cầu thủ xem mình là người anh, không phải người thầy.

Điều này không chỉ thể hiện qua lời nói. Khi nhắc đến từng cầu thủ, ông nhớ rõ những chi tiết nhỏ, những câu chuyện bên lề. Ánh nhìn của ông khi nói về các học trò mang sự quan tâm của một người theo dõi họ hàng ngày, hiểu cả chuyên môn lẫn tính cách của từng người.

Tình cảm với Việt Nam không chỉ là lời nói xã giao

HLV Kim Sang-sik nhiều lần bày tỏ tình cảm với bóng đá Việt Nam và con người Việt Nam. Nhưng với tôi, sự gắn bó ấy không dừng lại ở những câu nói xã giao để làm đẹp lòng người đối diện, mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động rất cụ thể trong công việc lẫn đời sống.

Ông Kim chủ động dành thời gian đi xem các trận đấu V-League, không phải để “có mặt cho đủ”, mà để quan sát, ghi chép, tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Trong các cuộc trò chuyện, ông thường nhắc đến cầu thủ Việt Nam bằng sự trân trọng, nói về tiềm năng chưa được khai phá nhiều hơn là những hạn chế dễ thấy.

HLV Kim Sang-sik cầm tờ báo Thanh Niên với trang bìa nói về ngôi vương U.23 Đông Nam Á 2025 trong khi PV Hồng Nam có vinh dự được cầm chiếc cúp mà đội vừa giành được trên đất Malaysia ẢNH: TUẤN MINH

Sự gắn bó ấy còn thể hiện ở việc ông chủ động tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và đời sống tại Việt Nam như một phần sinh hoạt thường nhật, chứ không phải trải nghiệm ngắn hạn. Ông chia sẻ về phở, bún chả, về việc muốn đưa gia đình sang Việt Nam, về mong muốn các con được cảm nhận cuộc sống nơi ông đang làm việc. Đó là những chi tiết nhỏ, nhưng thường chỉ xuất hiện khi một người xem nơi mình sống là điểm đến nghiêm túc, không phải trạm dừng tạm thời.

HLV Kim Sang-sik nhận hoa chúc mừng từ Báo Thanh Niên sau tấm HCV SEA Games 33 cùng U.22 Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Quan trọng hơn, trong công việc chuyên môn, ông Kim không chọn cách làm an toàn hay ngắn hạn. Việc kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ với cầu thủ trẻ, sẵn sàng trao cơ hội, chấp nhận áp lực thành tích để tìm kiếm tương lai cho đội tuyển, cho thấy ông nhìn bóng đá Việt Nam bằng tầm nhìn dài hạn. Với chúng tôi, đó là biểu hiện rõ ràng nhất của sự gắn bó: coi sự phát triển của bóng đá Việt Nam là một phần trong hành trình nghề nghiệp của chính mình.