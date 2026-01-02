Tờ báo luôn đồng hành cùng người trẻ và đất nước

Với TP.HCM - nơi cơ quan báo đặt trụ sở chính, Báo Thanh Niên như luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và thông tin kịp thời những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Trong hành trình phấn đấu, Báo Thanh Niên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đi lên. Đây là một trong những tờ báo tự chủ về tài chính và xây dựng được cơ ngơi hoạt động phù hợp với xu hướng phát triển. Đặc biệt, Báo Thanh Niên đã không ngừng đổi mới nhằm đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Có thể nói đây là tờ báo đã đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư vào các nền tảng số và cải tiến giao diện báo chí nhằm mang đến sự trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho độc giả. Với số lượng báo in và số người truy cập trên mạng, Báo Thanh Niên được xếp ở thứ hạng cao trong làng báo VN.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo sát các phong trào hành động của thanh niên

Báo Thanh Niên đã coi trọng truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, coi trọng giáo dục chính trị và định hướng tư tưởng cho người trẻ. Đồng thời báo quan tâm việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, lối sống tích cực trong xã hội và đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, lệch lạc. Đây cũng là tờ báo nhận được nhiều giải thưởng trong các giải báo chí của T.Ư và TP.HCM.

Có thời gian làm công tác Đoàn và công tác Hội, nhất là khi làm Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp thanh niên VN, tôi nhận thấy Báo Thanh Niên đã theo sát các phong trào hành động của thanh niên. Lúc bấy giờ Hội đã khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nhân trẻ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, xóa "cầu khỉ", xây cầu mới kiên cố ở nông thôn, xây dựng quỹ học bổng hiếu học…, Báo Thanh Niên cũng đã tổ chức các hoạt động sau mặt báo gắn với đặc điểm lứa tuổi, với việc học, với các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động vì cộng đồng…

Khi tôi đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐND TP.HCM, Báo Thanh Niên cũng đã cùng với báo chí TP.HCM theo sát các hoạt động, chương trình, chủ đề của thành phố; nhất là các chương trình có tương tác giữa chính quyền và người dân như "Nói và Làm", các kỳ họp, hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM. Báo Thanh Niên đã tích cực tham gia và phản ánh những vấn đề nóng bỏng, sát sườn với người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn làm lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba (xã Trần Văn Thời, Cà Mau) ngày 23.8.2025. Báo Thanh Niên đã làm cầu nối, vận động kinh phí để xây cầu mới quy mô rộng 3,2 m, dài 39 m, với kinh phí 830 triệu đồng, thay thế cây cầu cũ xây dựng gần 20 năm trước đang bị sụt lún, xuống cấp nặng, giúp bà con đi lại an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Có lẽ, từ khi ra đời đến nay, những người làm báo Thanh Niên luôn gắn mình với TP.HCM, được thành phố tạo điều kiện xem như tờ báo của thành phố và luôn hòa vào nhịp đập của thành phố.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều phóng viên của Báo Thanh Niên đã tích cực tham gia chống dịch và đến nay vẫn còn nhiều hoạt động đỡ đầu cho những em bé mồ côi được học hành đến nơi, đến chốn. Mới đây, trong vệt bài viết về TP.HCM sau 50 năm đất nước thống nhất, bằng sự cảm nhận sâu sắc, Báo Thanh Niên đã khắc họa đậm nét về một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kỳ vọng sẽ giúp người trẻ có thêm sự trưởng thành

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, Báo Thanh Niên đã không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là đầu tư về nội dung nhằm đem đến những thông tin kịp thời, tin cậy cho bạn đọc, nhất là người trẻ.

Trước tình hình thế giới thay đổi nhanh, khó dự báo, thách thức đối với người làm báo rất lớn, không những đòi hỏi trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh, sự vững vàng về quan điểm, nhìn nhận rõ bản chất vấn đề trong xử lý thông tin trước những sự kiện, vấn đề phức tạp.

Giờ đây, trước đòi hỏi mới của sự phát triển nhanh, bền vững, trước sự khẩn trương và quyết liệt của thời khắc chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đặt ra đối với tờ báo của người trẻ là rất lớn, nhất là trong việc giúp người trẻ chuẩn bị tâm thế và điều kiện để thực hiện khát vọng của cả dân tộc cũng là khát vọng của người trẻ.

Giới trẻ ngày nay vừa có lợi thế, vừa có thách thức rất lớn. Lợi thế là có điều kiện để nâng cao kiến thức, có công nghệ, có môi trường rộng mở toàn cầu…; nhưng cũng đối diện với những áp lực khốc liệt từ kinh tế thị trường, sự phân hóa từ mạng xã hội và nguy cơ bị cuốn vào cuộc sống "ảo" nhiều hơn…

Báo Thanh Niên luôn theo sát các phong trào hành động của thanh niên

Báo Thanh Niên được kỳ vọng sẽ giúp người trẻ có thêm sự trưởng thành và phát triển nhanh về mọi mặt, trong đó có giúp thanh niên trưởng thành qua thực tiễn hoạt động xã hội, qua học tập, rèn luyện gắn với đời sống đất nước, với cộng đồng, giúp thanh niên hướng tới những lĩnh vực, những nơi mà Tổ quốc đang cần, đang vẫy gọi...

Bất cứ thời kỳ nào, Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Và trong giai đoạn phát triển mới, sự gửi gắm đối với người trẻ là việc phát huy tinh thần tiên phong trong học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chống thông tin xấu độc… Đó còn là tất cả những gì mà lớp trẻ, là tuổi xuân của những thế hệ thề "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" gửi lại…

Tin rằng, với tâm hồn, tình cảm và hoài bão của đội ngũ những người làm báo Thanh Niên, với tinh thần không ngừng học tập và rèn luyện, tự tin và dấn bước, với tâm nguyện luôn hướng tờ báo của mình phục vụ cho lý tưởng, cho cộng đồng, đất nước, luôn hướng người trẻ vươn tới những giá trị tốt đẹp…, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, sẽ tiếp tục có vị trí xứng đáng trong lòng bạn đọc và trong làng báo cả nước trong hành trình vươn tới sau dấu mốc 40 năm.