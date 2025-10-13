Đội tuyển bi sắt Việt Nam đoạt HCV thế giới tại Pháp, hồi hộp chờ… SEA Games hồi âm

Đội tuyển bi sắt nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 với 2 đội hình gồm các tuyển thủ Nguyễn Thị Hiền, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trịnh Thị Kim Thanh, Lê Ngọc Như Ý. Giải đấu thu hút sự tham gia tranh tài của VĐV đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đội tuyển bi sắt nữ Việt Nam (giữa) trên bục nhận HCV giải vô địch thế giới 2025 ẢNH: BTC

Ở tứ kết, đội Việt Nam 2 xuất sắc vượt qua đội Việt Nam 1 với điểm số 13-3 để góp mặt ở bán kết. Trận bán kết giữa đội Việt Nam 2 với tuyển Bỉ diễn ra gay cấn. Các cô gái Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn nên có được chiến thắng với điểm số khá sít sao 13-10, qua đó đoạt vé vào chung kết.

Bi sắt Việt Nam thắng đối thủ mạnh Thái Lan

Ở chung kết diễn ra tối qua, các học trò HLV Đặng Xuân Vui chạm trán với đối thủ mạnh Thái Lan nhưng thi đấu thăng hoa, giành chiến thắng áp đảo với điểm số 13-1 để lên ngôi vô địch. Năm 2023, đội tuyển bi sắt nữ Việt Nam cũng đoạt HCV thế giới khi giải đấu này diễn ra tại Pháp, nơi sản sinh ra môn thể thao này.

Theo kế hoạch ban đầu, môn bi sắt có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 33 nhưng Liên đoàn Bi sắt thế giới không cho phép nước này tổ chức bởi những sai phạm ở Hiệp hội Bi sắt Thái Lan. Chủ nhà Thái Lan vẫn nỗ lực làm việc với Liên đoàn Bi sắt thế giới để môn thể thao vốn là thế mạnh của Thái Lan vẫn được tổ chức vào tháng 12 tới. Nếu SEA Games 33 vẫn tổ chức bi sắt, Việt Nam cũng có cơ hội giành HCV.



