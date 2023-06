'Đội tuyển nữ Đức mới chỉ đạt 40%, không kiểm soát tốt khi đấu đội nữ Việt Nam'

Đây được xem là một trong những trận làm nóng cho cả hai đội chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, sau trận thắng vất vả Việt Nam, HLV Martina Voss-Tecklenburg của đội tuyển nữ Đức (đang xếp hạng 2 thế giới) tỏ ra không hài lòng với những gì các học trò thể hiện trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung được đánh giá thấp hơn. "Đó không phải là màn thể hiện chúng tôi mong muốn. Chỉ ở mức 40% so với yêu cầu. Đội không thực sự kiểm soát được thế trận một cách thuyết phục. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới", HLV Martina Voss-Tecklenburg nói khi đội tuyển nữ Đức còn 1 trận giao hữu với Zambia vào ngày 7.7 trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup nữ.



HLV Martina Voss-Tecklenburg không hài lòng màn trình diễn của đội tuyển nữ Đức trước Việt Nam DPA

Đối đầu với Việt Nam (đội xếp hạng 32 thế giới), HLV Martina Voss-Tecklenburg không có 5 cầu thủ chủ chốt của Bayern Munich là Lina Magull, Sydney Lohmann, Lea Schuller, Carolin Simon và Klara Buhl, còn thủ môn Ann-Katrin Berger của Chelsea, người cũng lên tuyển muộn nên ngồi dự bị. Tuy vậy, lực lượng đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Bản thân HLV Martina Voss-Tecklenburg cũng thừa nhận việc thiếu vắng một số trụ cột và tính chất trận giao hữu không phải lý do để giải thích cho màn trình diễn thiếu thuyết phục trước đội nữ Việt Nam. Bởi nếu không có may mắn, đội tuyển nữ Đức chưa chắc đã có chiến thắng này.

Theo báo giới Đức, việc chọn đội tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đồng ý bởi đối thủ có lối chơi thiên về phòng thủ tương tự như đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội nằm cùng bảng H với họ tại World Cup nữ 2023.

Hàng công của đội tuyển nữ Đức (trái) gặp khó trước Việt Nam chủ động chơi phòng ngự RAN

Đội tuyển nữ Đức sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 được ghi bởi Paulina Krumbiegel. Tuy nhiên, ở thời gian sau đó, đội chủ nhà không thành công trong tạo ra đột biến để xuyên thủng hàng thủ chặt chẽ và chơi quyết tâm của Việt Nam. Trong đó, HLV Martina Voss-Tecklenburg cho biết, các cầu thủ tấn công thường thiếu sự ăn ý trong những pha phối hợp và chuyền thiếu chính xác để tạo cơ hội ghi bàn. Thậm chí, nhà cầm quân này đã khen ngợi thủ môn Frohms về các pha cứu thua xuất sắc để giúp đội nhà tránh bị gỡ hòa.

Những sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 của đội tuyển nữ Đức vẫn không giúp mặt trận tấn công của họ khá hơn. Mãi đến phút 80, các học trò của HLV Martina Voss-Tecklenburg mới có bàn nhân đôi cách biệt nhưng sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá với bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội tuyển nữ Việt Nam do công Nguyễn Thị Thanh Nhã. Với chiến thắng chật vật này, HLV Martina Voss-Tecklenburg nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Đức cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch thế giới tại Úc và New Zealand.