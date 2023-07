Đội tuyển nữ Việt Nam chống chọi với cái lạnh ở New Zealand thế nào?

Một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam khi sang New Zealand dự World Cup, đó là đối phó với cái lạnh ở đây. Với nền nhiệt từ 10 đến 14 độ C vào ban ngày và 3 đến 5 độ C vào buổi tối ở TP.Napier, nơi đội tuyển nữ Việt Nam đang đóng quân, các cầu thủ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Bên cạnh áo khoác phao và quần dày, ban huấn luyện còn chuẩn bị trà gừng và thức uống nóng cho các nữ tuyển thủ uống giữa buổi tập để làm ấm cơ thể và giữ sức khỏe. Giáo án của đội tuyển nữ Việt Nam cũng liên tục được điều chỉnh để phù hợp với thực tế tập luyện, thích nghi của các cầu thủ với thời tiết khắc nghiệt.

Các cầu thủ được trang bị trà gừng và các thức uống nóng

Sau 2 ngày tập, đội tuyển nữ Việt Nam đang đáp ứng khá tốt yêu cầu của HLV Mai Đức Chung. Nhờ nền tảng thể lực được nâng cao trong chuyến tập huấn tại châu Âu, Huỳnh Như cùng đồng đội đang bắt nhịp rất tốt với yêu cầu ngày một tăng cao của ban huấn luyện.

Do đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mang đúng 23 cầu thủ sang New Zealand, không có thêm gương mặt dự phòng, nên trợ lý HLV Cedric Roger yêu cầu học trò rèn thể lực rất kỹ, đặc biệt ở các bài khởi động để làm nóng cơ bắp, tránh tình trạng dính chấn thương hay căng cơ, chuột rút.

"Như đội Mỹ hay các đội đến từ châu Phi, họ cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang thời tiết lạnh tại đây. Không phải lúc nào cũng có thể có được điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đội đều sẽ phải đương đầu. Đội nào khắc phục được nhanh hơn, tốt hơn thì sẽ có thể thi đấu thuận lợi hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.