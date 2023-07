Đội tuyển nữ Việt Nam có đủ sức lấy điểm trước Bồ Đào Nha?

Đẳng cấp của Bồ Đào Nha

"Cầu thủ nào ghi bàn cũng được thôi, bởi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần có bàn thắng ở World Cup 2023 đã là lịch sử rồi", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước ngày toàn đội lên đường sang New Zealand. Nằm cùng bảng với đội Mỹ (đương kim vô địch), Hà Lan (đương kim á quân) và Bồ Đào Nha, có lẽ đối thủ khả dĩ nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể lấy được điểm số là Bồ Đào Nha. Trận đấu với đại diện châu Âu vào ngày 27.7 sẽ quyết định liệu thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể giành 1 điểm như kỳ vọng ở World Cup 2023 hay không.

Cũng giống đội tuyển nữ Việt Nam, đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có mặt ở World Cup 2023. Để góp mặt ở vòng chung kết, Bồ Đào Nha đã chơi 13 trận, tính cả vòng loại và play-off. Không đội bóng nào phải đá nhiều trận hơn như thế ở vòng loại World Cup 2023. Sau 10 trận vòng loại châu Âu, Bồ Đào Nha đứng nhì bảng, phải trải qua loạt đấu play-off. Tại đây, Bồ Đào Nha đã đánh bại Bỉ và Iceland, trước khi quật ngã nốt Cameroon trên đường giành vé tới Úc và New Zealand.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha lần đầu dự World Cup FIFA

Bóng đá nữ Bồ Đào Nha đã phát triển vượt bậc trong thời gian qua, dù phải đến năm 2017, đội bóng này mới lần đầu góp mặt ở sân chơi EURO (giải vô địch châu Âu). Đà thăng tiến của Bồ Đào Nha được xây dựng xung quanh nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình, khi có tới 7 trong số 23 cầu thủ nữ Bồ Đào Nha dự World Cup 2023 có hơn 100 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh các cựu binh, đội bóng của HLV Francisco Neto còn có một số tài năng trẻ, nổi bật là Kika Nazareth.

"Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha giàu tham vọng, với nhiều cầu thủ đã cùng nhau trải qua hành trình vòng loại đáng kinh ngạc. Trong lực lượng dự World Cup 2023, chúng tôi có 12 cầu thủ đã dự EURO 2017 và 19 người góp mặt EURO 2022. Đó là những cầu thủ trưởng thành từ nghịch cảnh, nhưng cho thấy khả năng ứng phó rất tốt. Nhờ vậy, Bồ Đào Nha đang hiện diện ở vòng chung kết World Cup 2023", HLV Neto đánh giá.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có xu hướng đá sơ đồ 4-4-2 (kim cương) và 4-3-3. "Điểm mạnh của thầy trò ông Neto là sự gắn kết và tinh thần tập thể giúp họ phá vỡ mọi rào cản", trang The Guardian nhận định.

HLV Neto cùng học trò đã chuẩn bị kỹ càng cho thử thách ở World Cup. Ông khẳng định: "Chúng tôi biết mình sẽ thường xuyên phải chịu đựng áp lực và không thể dành 90 phút chỉ để phòng ngự. Bồ Đào Nha muốn kiểm soát bóng, làm chủ trận đấu ở một số thời điểm. Chúng tôi đang tiến bộ, nhưng cần nỗ lực hơn nữa để cạnh tranh với những đội tuyển mạnh".

Bồ Đào Nha là ẩn số giải đấu AFP

"Mục tiêu của Bồ Đào Nha là vượt qua vòng bảng. Để làm được điều này, chúng tôi cần cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở 2 trận đầu (gặp Hà Lan và Việt Nam) trước khi đá trận hạ màn với Mỹ", ông Neto nói thêm. Theo The Guardian, mục tiêu vượt qua vòng bảng sẽ rất khó đạt được với đội bóng chỉ đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng FIFA như Bồ Đào Nha.

Cơ hội có điểm của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở vị thế khiêm tốn hơn nhiều so với Mỹ và Hà Lan, nhưng so với đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò ông Neto vẫn ở đẳng cấp khác. Cần nhấn mạnh là ở vòng loại châu Âu, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã xếp trên 8 đối thủ, chỉ đứng dưới đội tuyển nữ Đức (đội đã 8 lần vô địch châu Âu). Bồ Đào Nha ở trình độ vượt trội so với các đội tầm trung châu Âu, thậm chí là các đội mạnh ở châu lục khác.

13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thắng 9, hòa 2, thua 2, trong đó có những chiến thắng ấn tượng trước New Zealand (5-0), Haiti (5-0), Thổ Nhĩ Kỳ (4-0) hay Iceland (4-1). Các học trò của ông Neto đã cầm hòa không bàn thắng trước đội tuyển nữ Anh (đương kim vô địch châu Âu) ở trận giao hữu đầu tháng 7, trong cuộc so tài mà báo chí Anh phải thừa nhận Bồ Đào Nha đã phòng ngự rất hiệu quả.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đứng nhì bảng ở vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Âu AFP

Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thử thách trước đối thủ có lối chơi kỹ thuật tương đồng như Bồ Đào Nha, đó là Tây Ban Nha. Cuộc so tài này sẽ gợi mở cho thầy trò HLV Mai Đức Chung về cách phòng ngự khu vực, gây áp lực hay kèm người để hạn chế khả năng kiểm soát bóng điêu luyện của đối thủ.

Về tính gắn kết trong lối chơi, Bồ Đào Nha chưa thể so với Đức, Pháp hay Tây Ban Nha. Đội bóng áo đỏ vẫn có những hạn chế mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể tận dụng, dù cơ hội là rất nhỏ.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần giữ tinh thần khi bước vào World Cup, cùng tâm thế sẵn sàng chịu đựng áp lực, rồi tận dụng những tia sáng nhỏ nhất để tìm được hướng đi. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đủ nhiều, kỳ tích có thể sẽ đến ở trận gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27.7.