FIFA bán chưa tới 100 triệu USD tiền bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023

"FIFA đặt tham vọng bán bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 với doanh thu lên đến 300 triệu USD. Tuy nhiên, tham vọng này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì doanh thu chắc chắn sẽ không thể đạt được", tờ Marca cho biết.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đứng trước tình thế nan giải vì tiền bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 quá thấp AFP

Theo tờ Wall Street Journal: "FIFA từng đặt lại chỉ tiêu khoảng 200 triệu USD tiền bản quyền truyền hình ở World Cup nữ 2023 và hy vọng sẽ đảm bảo đạt được. Trái ngược với mọi mong đợi, FIFA chỉ kiếm thêm được khoảng 50 triệu USD tiền bán bản quyền truyền hình từ sau kỳ World Cup 2022 ở Qatar. Con số này chỉ chiếm 1/3 trong tổng số 150 triệu USD đầy tham vọng mà FIFA đang hướng tới".

"Những xoay xở của FIFA hiện chỉ giúp số tiền bán bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 gói gọn gần 100 triệu USD", theo tờ Marca.

"Trong lịch sử, bản quyền truyền hình World Cup nữ thường đi kèm với quyền phát sóng của giải đấu nam, về cơ bản được cung cấp miễn phí. Năm nay, đánh dấu một sự thay đổi lớn với việc FIFA chọn bán riêng bản quyền truyền hình của giải đấu dành cho nữ. Lý do là kỳ World Cup nữ 2019 đã thu hút tới 1,1 tỉ người xem trên toàn cầu, FIFA quyết định thương mại hóa giải đấu, bán bản quyền truyền hình và mở rộng số lượng đội từ 24 lên 32 đội dự vòng chung kết", tờ Marca cho biết thêm.

Tuy nhiên, mong muốn của FIFA gặp trở ngại khi các kênh truyền hình ở châu Âu đề xuất mua bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 chỉ bằng số tiền 1% từng trả cho kỳ World Cup nam 2022 ở Qatar. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino vì thế đã dọa cắt quyền phát sóng World Cup nữ 2023 tại các quốc gia lớn ở châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Vụ tranh cãi này chỉ được thỏa thuận vào tháng trước khi FIFA đồng ý bán bản quyền truyền hình cho 5 quốc gia trên, nhưng với số tiền được cho chỉ khoảng phân nửa mức 65 triệu USD như mong muốn.

Ngày hội bóng đá nữ sắp khai diễn, nhưng doanh thu bản quyền truyền hình không như mong muốn AFP

"Các kênh truyền hình ở châu Âu giải thích việc họ đề nghị giảm giá tiền bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 là do vị trí địa lý của giải đấu, vì Úc và New Zealand đi trước châu Âu từ 9 đến 10 giờ. Trong khi tại Mỹ, người xem các trận đấu ở những thời điểm thuận tiện hơn. Vì vậy, các kênh truyền hình như FOX (Mỹ) mua bản quyền truyền hình với giá cao hơn và đang có doanh thu tốt về quảng cáo, khi đã bán được 90% số điểm quảng cáo từ tháng 6 và tăng hơn 50% so với kỳ World Cup nữ 2019", tờ Marca cho biết.