'Đội tuyển nữ Việt Nam có những bước tiến kinh ngạc'

Đội nữ Việt Nam qua lăng kính báo chí New Zealand

Trước khi chính thức bước vào cuộc đua đầy thử thách sẽ chính thức khởi tranh ngày 20.7 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ chạm trán nhau ở trận giao hữu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Liên đoàn Bóng đá New Zealand đài thọ toàn bộ vé máy bay di chuyển nội địa, khách sạn tại TP.Napier cho đội khách. HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ông và các học trò cảm thấy bất ngờ và cảm động khi ngay ở sân bay Hawke's Bay hay tại Napier, đều có những biển hiệu rất lớn, giới thiệu về trận đấu giữa đội nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam ngày 10.7.

Huỳnh Như lỡ cơ hội đối đầu với đội nữ Đức và cô sẽ đá trận gặp New Zealand NGỌC DƯƠNG

Đội chủ nhà cũng mới di chuyển đến TP.Napier ngày 7.7 (Liên đoàn Bóng đá New Zealand và đại bản doanh của đội tuyển nữ quốc gia cũng đặt ở đây). Nhưng đến ngày 8.7, đội bóng do HLV Jitka Klimkova dẫn dắt mới tập buổi đầu tiên. Giới truyền thông bản địa nhận định, trận giao hữu hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.

Theo đánh giá của phóng viên Doug Laing trên trang Hawke's Bay Today: "Đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 32, trong khi New Zealand đang xếp hạng 26 nhưng sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho chúng ta. Đội khách có những bước tiến vượt bậc và hết sức tuyệt vời.

Họ chịu ảnh hưởng cực nặng bởi Covid-19 tại giải vô địch nữ châu Á - vòng loại World Cup nữ 2023. 20 trong số 23 cầu thủ bị Covid-19 nhưng đội nữ Việt Nam vẫn có những bước tiến kinh ngạc và vượt qua những trận đấu khó khăn nhất. Đội nữ Việt Nam nằm chung bảng với đối thủ hùng mạnh như đội Mỹ, Hà Lan nhưng tinh thần của đội bóng đến từ Đông Nam Á đang rất phấn chấn. Đặc biệt, họ đặt chân đến New Zealand khi vừa có trận đấu khởi sắc trước đội tuyển nữ Đức - đối thủ xếp hạng 2 thế giới và từng 2 lần vô địch World Cup".

Đội trưởng đội nữ New Zealand nói gì ?

Chứng kiến hình ảnh Huỳnh Như và đồng đội bước vào tập luyện chỉ vài giờ sau khi đặt chân đến Napier, trang The Post bình luận: "Các cô gái Việt Nam không lãng phí thời gian, toàn đội ra sân McLean Park tập ngay, tức là các cầu thủ và ban huấn luyện chỉ có vài giờ để nghỉ ngơi". Không chỉ khen ngợi nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam, các trang báo của New Zealand còn dẫn lại nhiều bài viết của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về chặng đường lịch sử của HLV Mai Đức Chung và các học trò. Đáng chú ý, trang Stuff còn ca ngợi tinh thần đáng khen của đội nữ Việt Nam bằng cách tường thuật lại đoạn phỏng vấn cảm xúc của tiền vệ Thùy Trang với FIFA sau khi cùng đồng đội làm nên lịch sử tại giải nữ châu Á.

Đội nữ Việt Nam tập luyện tại New Zealand

Đội nữ New Zealand

Sân McLeen Park - nơi diễn ra trận đấu giữa đội nữ New Zealand và đội nữ Việt Nam có 20.000 chỗ ngồi

Đội tuyển Mỹ cũng đấu giao hữu ngày 10.7 Đối thủ đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Mỹ với 23 cầu thủ đã hội quân từ đầu tuần này tại Trường ĐH Stanford ở California. Các ngôi sao hàng đầu như Megan Rapinoe, Alex Morgan, Alyssa Thompson… đều tập trung đúng hẹn. Đội tuyển nữ Mỹ sẽ có trận tập huấn đầu tiên và duy nhất trước khi lên đường sang Úc và New Zealand dự World Cup 2023, gặp đội tuyển nữ Xứ Wales trên sân PayPal Park ở San Jose, California lúc 3 giờ ngày 10.7 (giờ Việt Nam). Giang Lao

Trên trang Newshub, đội trưởng đội tuyển nữ New Zealand - Ali Riley tỏ ra rất thận trọng: "Trận đấu với Việt Nam cực kỳ quan trọng. Đây là trận đấu bản lề của chúng tôi, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá có lẽ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Chúng tôi muốn thi đấu dựa trên sự gắn kết. Trận đấu tới cũng sẽ cho thấy chúng tôi thay đổi như thế nào. Màn trình diễn tốt ở trận gặp đội nữ Việt Nam không khác gì một lời kêu gọi người hâm mộ đến xem chúng tôi thi đấu trận khai mạc tại Auckland gặp đội Na Uy".

Mong mỏi của HLV Mai Đức Chung

FIFA cũng có bài viết ngợi ca HLV Mai Đức Chung: "Ông ấy là HLV Việt Nam duy nhất đến thời điểm này đưa bóng đá Việt Nam đến với World Cup. Đó cũng là đỉnh cao sự nghiệp của HLV đội tuyển nữ Việt Nam. Ông là một chiến thuật gia linh hoạt, biết biến đổi đấu pháp một cách uyển chuyển, điều chỉnh hệ thống phòng ngự và tấn công của đội nữ Việt Nam rất hợp lý theo diễn tiến của trận đấu. Ông biết cách sử dụng hàng phòng ngự 4 hoặc 5 hậu vệ để chống lại điểm mạnh của đối phương và tối đa hóa tiềm năng tấn công của đội nữ Việt Nam. Đội nữ Việt Nam bị đánh giá yếu nhất ở bảng đấu của mình tại World Cup nên đừng ngạc nhiên nếu ông Chung vận hành lối chơi ưa thích với một cầu thủ tấn công trung tâm duy nhất là ngôi sao Huỳnh Như, và đằng sau tiền đạo mũi nhọn này là một tiền vệ, nhằm củng cố sức mạnh phản công".





HLV Mai Đức Chung tận tụy và chu đáo

Khi hỏi HLV Mai Đức Chung, liệu những nhận định của FIFA có hoàn toàn chuẩn xác, vị tướng già hồi đáp: "Tôi có kế hoạch riêng của mình về cách dùng người. Có thể ở trận giao hữu gặp New Zealand, tôi sẽ có bất ngờ nào đó. Không thể nói ngay lúc này là Huỳnh Như đá cao nhất hay Hải Yến. Tôi mong trận đấu ngày 10.7 diễn ra với tốc độ cao, cống hiến cho khán giả những tình huống đẹp mắt. Chúng tôi gặp khó vì phải nhanh chóng thích ứng với thời tiết rất lạnh, chỉ khoảng 12 độ. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã quen với việc tập luyện cường độ cao và biết cách khắc phục sự khắc nghiệt của thời tiết".