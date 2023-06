Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng trước đỉnh núi World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam ở đâu so với tầm vóc World Cup, đó là câu hỏi thầy trò HLV Mai Đức Chung có rất ít dữ liệu để tìm kiếm đáp án. Bởi xuyên suốt 1 năm sau khi giành vé dự vòng chung kết ở Úc và New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đá một trận giao hữu với đối thủ đúng nghĩa ở đẳng cấp World Cup, đó là cuộc so tài với Pháp giữa năm 2022.

Ở trận đấu này, Huỳnh Như cùng đồng đội thất bại với tỷ số 0-7, với 6 bàn thua trong hiệp 1. 7 bàn thắng cùng một trời cách biệt trình độ là vách ngăn giữa đội tuyển Việt Nam và "ngọn núi" World Cup. Giành vé dự giải là một chuyện, đến gần hơn với đẳng cấp thế giới là hành trình dài, đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải nâng cấp toàn diện cả về thể hình, thể lực, tư duy chơi bóng lẫn bản lĩnh để đối chọi với khó khăn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ GETTY

Để đi từ thất bại 0-7 trước Pháp đến trận đấu đáng khen với Đức trên sân Berberer Berg tối qua (24.6), đội tuyển nữ Việt Nam đã bước qua hành trình rất dài, chia thành nhiều giai đoạn mà chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan là bài tổng kết để đánh giá toàn cục năng lực cầu thủ trước thềm World Cup 2023.

Trận đấu với Đức giá trị ở chỗ, đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đại diện hoàn hảo cho khó khăn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ở World Cup 2023. Đó là lối chơi trực diện, phối hợp đập nhả bài bản và tốc độ đặc trưng của những đội tuyển hàng đầu, bên cạnh thể hình, thể lực, sức va chạm ở cường độ rất cao mà đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng trải qua.

Trải nghiệm tại châu Âu mang đến nhiều bài học quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam FBNV

Đứng trước đối thủ còn mạnh hơn đội tuyển nữ Pháp, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi với tâm thế khác. Sơ đồ phòng ngự với cự ly hợp lý, bọc lót kín kẽ được tập luyện kỹ càng đã cho thấy giá trị. Các cầu thủ cũng chơi quyết tâm và khôn ngoan hơn, tránh va chạm trực diện, mà tìm được khoảng trống để triển khai lối chơi.

So với 1 năm trước khi bị Pháp lấn lướt toàn diện trong tranh chấp, đội tuyển nữ Việt Nam cũng cải thiện tốt nền tảng thể lực và sức mạnh. Pha bứt tốc ghi bàn ở phút bù giờ của Thanh Nhã là minh chứng cho sự trưởng thành về sức bền của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là thành quả của các bài tập thể lực mà trợ lý Cedric Roger rèn cho cầu thủ, với khối lượng bài tập không bóng, tập hồi phục trong phòng gym,...

Đội tuyển nữ Việt Nam không e ngại dù gặp đối thủ vượt trội về thể hình GETTY

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Những trận đấu như thế này đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Trước đó, chúng tôi rất ít được thi đấu với các đối thủ có trình độ cao như đội Đức. Trước đối thủ đẳng cấp cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng, dù tầm vóc và sức mạnh đều thua đối thủ. Các cầu thủ đã chơi quyết tâm, thực hiện được đấu pháp mà ban huấn luyện đưa ra. Tất nhiên trong bóng đá, chỉ một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến bàn thua. Đội đã thủng lưới sớm nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục nhanh. Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam có một số cơ hội để ghi được bàn vào lưới đội nữ Đức chứ không chỉ có pha lập công cuối trận của Thanh Nhã".

Chưa thể khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt kịp đẳng cấp World Cup, nhưng những trận đấu như tại sân Berberer Berg sẽ mang lại niềm tin cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Đức vẫn ở tầm cao hơn, nhưng trong một trận đấu cụ thể, các cầu thủ có thể thu hẹp khoảng cách trình độ, cũng như đội tuyển nữ Việt Nam có những ưu thế riêng có thể khai thác để gây bất ngờ.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trong đó, Hà Lan và Bồ Đào Nha là những đại diện có lối chơi tương đồng với Đức. Do đó, trận đấu hôm nay là thước đo để đội tuyển nữ Việt Nam đề ra đấu pháp hợp lý.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam không đến World Cup để du lịch. Đội có mục tiêu rõ ràng là giành lấy 1 điểm, và sẽ thi đấu hết sức để chứng tỏ tinh thần Việt Nam ở sân chơi thế giới. Quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự tiến bộ của cầu thủ,... minh chứng cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng, dù lần đầu dự ngày hội lớn, lại nằm ở bảng đấu vô cùng khó khăn.

Những cô gái "kim cương" vẫn đang hoàn thiện từng ngày không chỉ cho World Cup, mà còn cả hành trình vươn tầm rất dài phía trước.