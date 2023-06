Đội tuyển nữ Việt Nam được tổ chức tiệc xuất quân trước ngày dự World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tiệc xuất quân do Đại sứ quán Úc và New Zealand tại Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 2.7, trước khi lên đường sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup 2023 vào ngày 5.7. Buổi lễ nhằm khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ nữ Việt Nam, trước khi thầy trò ông Mai Đức Chung bước đến sân chơi lớn.

Ngày 26.6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay quốc tế Frankfurt (Đức) để đáp chuyến bay về Việt Nam, dự kiến về tới Hà Nội vào lúc 12 giờ 15 ngày 27.6. Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ tập trung tại Hà Nội, trước khi ban huấn luyện đội tuyển một lần nữa sàng lọc lực lượng để chốt danh sách chính thức cho World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước vào ngày 27.6 GETTY

Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao hữu 2 trận, lần lượt gặp Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) và chủ nhà New Zealand (hạng 26 thế giới) để chuẩn bị cho vòng bảng World Cup 2023.

Tại World Cup 2023, đội Việt Nam chạm trán với đội Mỹ (đương kim vô địch thế giới), đội Hà Lan (đương kim á quân thế giới) và Bồ Đào Nha. Việc được cọ xát với những đội đẳng cấp trong quá trình tập huấn sẽ giúp đội nữ Việt Nam nâng trình độ, bản lĩnh và đẳng cấp. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại sân có mái che thuộc TP.Dunedin (New Zealand). Tháng 10.2022, HLV Mai Đức Chung đã có chuyến khảo sát tại Dunedin, nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của đội nữ Việt Nam tại vòng bảng.

Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand có thời tiết khá lạnh vào mùa đông. Theo chia sẻ của BTC địa phương, thời gian diễn ra World Cup 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối. Vì thế, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và sức khoẻ cho các cầu thủ, BTC bố trí các trận đấu tại sân Dunedin (Forsyth Barr) với mái che và có sức chứa hơn 30.000 khán giả.