Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực, đẩy nhanh cường độ tập luyện

Ngày 8.7, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba trên sân McLean Park, chỉ cách khách sạn Wiss-belboutique khoảng 5 phút di chuyển bằng xe bus. Cũng giống buổi tập trước, ban huấn luyện tiếp tục đẩy nhanh cường độ tập luyện để các cầu thủ nâng cao kỹ năng chơi bóng, cũng như tăng cường nền tảng thể lực.

Dù thời lượng buổi tập cũng như từng bài tập không dài, nhưng khối lượng vận động được tăng rất cao. Điều đó cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị rất nghiêm túc và bài bản, từng giai đoạn tập luyện đều được tính toán rõ ràng để các cầu thủ đạt thể trạng, cũng như hiệu quả tập luyện tốt nhất.

Đội nữ Việt Nam hào hứng tập luyện VFF

Đội tuyển nữ tập luyện chiều 8.7



Khó khăn lớn nhất đội tuyển nữ Việt Nam đối diện ở New Zealand là thời tiết. Nhiệt độ ở TP.Napier, nơi tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và New Zealand là 14 độ C vào trưa chiều, nhưng giảm xuống 8 độ C vào buổi tối. Các cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện, hậu cần đã mang đầy đủ áo ấm để đối phó với cơn lạnh. Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đang tính toán giáo án tập luyện phù hợp với thực tế.

Chia sẻ về thời tiết tại đây, HLV thể lực Cedric Roger nói: "Thời tiết ở đây rất khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ. Như hôm nay có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay".

Các bài tập tăng thể lực và khả năng phản xạ với bóng được đội tuyển nữ Việt Nam mài giũa liên tục thời gian qua, nhưng sẽ nâng cao về yêu cầu cũng như độ khó ở New Zealand khi thời gian chuẩn bị cho World Cup 2023 không còn nhiều.

Thuận lợi của đội tuyển nữ Việt Nam là nhận được sự hỗ trợ từ phía ban tổ chức World Cup 2023 trong việc nhập cảnh, di chuyển. Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 tuần chuẩn bị. Toàn đội lần lượt đấu giao hữu với New Zealand (10.7) và Tây Ban Nha (14.7) để tổng duyệt lực lượng.