Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi thứ hai, rèn kỹ bài kiểm soát bóng

Thời tiết ban ngày ở New Zealand dễ chịu hơn buổi tối, với nền nhiệt khoảng 12 đến 14 độ C. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trang bị áo ấm kỹ lưỡng để vượt qua cái lạnh. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào buổi tập sáng nay (7.7) với tâm trạng thoải mái sau khi có giấc ngủ dài đầu tiên ở New Zealand.

Để đảm bảo làm nóng cơ thể trước khi tập chiến thuật, trợ lý thể lực Cedric Roger chú trọng phần khởi động cho các cầu thủ. Chuyên gia người Pháp thiết kế giáo án tập thể lực đa dạng, như chạy nâng cao gối, chạy zíc-zắc,... Các bài tập không bóng ngoài mang lại hưng phấn, còn đảm bảo cho cầu thủ sự sẵn sàng trước khi bước vào phần chính của buổi tập.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện sáng 7.7 VFF

Trong bài tập chiến thuật, HLV Mai Đức Chung tiếp tục cho các học trò tập kiểm soát bóng, chuyền nhanh với cường độ cao để thoát khỏi sự áp sát của đối thủ. So với ở Việt Nam, các cầu thủ đã chuyền bóng chuẩn xác và nhuần nhuyễn hơn. Dù dưới thời tiết lạnh, nhưng các cầu thủ vẫn đảm bảo thể lực tốt để thực hiện trọn vẹn giáo án.

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện. Giáo án của đội được chuẩn bị và điều chỉnh theo ngày nhằm phù hợp với khả năng đáp ứng của cầu thủ, cũng như đánh giá về hiệu quả tập luyện của từng cá nhân do ban huấn luyện thống kê mỗi ngày. Với cường độ tập luyện 2 buổi/ngày kết hợp rèn thể lực thường xuyên, HLV Mai Đức Chung muốn duy trì cảm giác bóng cùng nhịp thi đấu cao độ cho học trò trước khi bước vào trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand vào ngày 10.7 tới.

Đây là bài kiểm tra quan trọng, bởi đội nữ New Zealand có thể hình tốt, lối chơi trực diện, đánh biên và chơi bóng dài đều hiệu quả. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu, sau cuộc so tài với New Zealand là trận đấu gặp Tây Ban Nha (14.7) hứa hẹn còn khó khăn hơn nữa.