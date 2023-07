Đội tuyển nữ Việt Nam rèn quân dưới trời buốt giá tại New Zealand

HLV trưởng của đội nữ New Zealand và đội khách đến từ Đông Nam Á dành cho nhau những đánh giá trọng thị.



Khởi động kỹ tránh chấn thương

Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam phải bay 3 chặng gồm 2 chặng quốc tế, từ Hà Nội đến Singapore rồi bay tiếp đến New Zealand và 1 chặng nội địa tại nước bạn (từ TP.Auckland đến TP.Napier, nơi diễn ra trận giao hữu với đội nữ New Zealand).

Một cầu thủ chia sẻ: "Trước đây đi tập huấn và thi đấu nước ngoài, chúng tôi thường mang theo đồ ăn vặt để chống đói vì không quen thức ăn ở các nước. Nhưng giờ khác rồi, phải ăn đồ bổ dưỡng, không ăn linh tinh, vừa đảm bảo sức khỏe vừa phòng chống doping. Thức ăn bơ sữa từng là nỗi sợ của nhiều chị em nhưng hiện tại, hầu như ai cũng ăn được".

Đội tuyển nữ VN tập buổi đầu tiên tại New Zealand THƯ ANH

Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ tại khách sạn Swiss-belboutique (TP.Napier), đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân McLean Park tập ngay để sớm thích ứng với điều kiện khí hậu nước bạn. Đang tập luyện trong thời tiết nắng nóng tại Hà Nội (nhiệt độ có hôm lên đến hơn 40 độ C) thì tại Napier, nhiệt độ chỉ dưới 10 độ C, nên ai nấy phải nai nịt rất kỹ, gồm quần - áo giữ nhiệt, áo len, áo chống rét. Trợ lý ngôn ngữ người Pháp Cedric còn phải đội cả mũ len ra sân. Ông yêu cầu các cầu thủ phải khởi động thật kỹ, tránh chấn thương và sự cố khác về sức khỏe. Buổi tập chỉ kéo dài khoảng 60 phút. Bắt đầu từ ngày 7 - 8.7, ban huấn luyện sẽ đẩy lên tập 2 buổi/ngày với cường độ cao hơn. Một ngày trước trận đấu, đội sẽ giảm khối lượng.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Các cầu thủ nhận thức rõ đây là thời điểm rất quan trọng vì World Cup đã đến gần nên tất cả đều cố gắng tối đa. Trận giao hữu với đội New Zealand đứng hạng 26 thế giới vào ngày 10.7 và sau đó là trận gặp đội nữ Tây Ban Nha vào ngày 14.7 có ý nghĩa rất lớn. Đội New Zealand hơn chúng ta 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu đối thủ này qua băng hình. Họ có chiều cao tốt, chơi bóng bổng tốt và tốc độ. Vì đây là đối thủ mạnh nên đội nữ Việt Nam sẽ chơi với đấu pháp phòng ngự phản công và sơ đồ 5-4-1. Mọi người vẫn nhầm đội nữ Việt Nam chơi sơ đồ 5-3-2 nhưng không chuẩn đâu. Ở trận gặp đội nữ Đức, chúng ta cũng thi đấu với sơ đồ này. Tôi sẽ không dùng nhân sự cố định ở các trận giao hữu mà thay đổi cầu thủ. Có thể tôi sẽ sử dụng xen kẽ cầu thủ giàu kinh nghiệm và cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát. Sau đó tùy vào diễn tiến trên sân mà thay đổi đội hình ngay trong hiệp 1 hay từ hiệp 2. Tỷ số không quan trọng nhưng nếu chúng ta chơi hay, chơi tốt như trận gặp đội nữ Đức, sẽ là một điều rất tuyệt vời".

Vé được bán từ cuối tháng 4 với giá khá mềm

Trận đấu giữa đội nữ New Zealand và đội nữ Việt Nam diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 10.7 (12 giờ 30 giờ Việt Nam) trên sân McLean Park nằm ở TP.Napier, phía bắc New Zealand. Địa điểm này là sân nhà của Hurricanes và thường diễn ra các trận đấu ở môn bóng bầu dục. Với 4 khán đài có mái che, tổng sức chứa khoảng 22.000 chỗ và không có các đường chạy điền kinh xung quanh, nên bầu không khí ở sân McLean Park được đánh giá rất cuồng nhiệt.

Đội nữ New Zealand đứng hạng 26 thế giói

Ngày 6.7, trang Stuff của New Zealand viết: "Khi có mặt tại New Zealand, các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ VN đã gây ấn tượng. Trông họ thật chỉn chu, xinh đẹp trong bộ đồng phục vest xám và áo sơ mi trắng có cổ. Đội tuyển nữ VN tràn đầy năng lượng".

Đội nữ Việt Nam đặt chân đến New Zealand trong bộ vest rất đẹp

Theo tiết lộ của Thị trưởng TP.Napier, Kirsten Wise, vé xem trận giao hữu giữa đội chủ nhà và đội tuyển nữ Việt Nam được bán từ ngày 28.4. Giá vé cho người lớn là 15 USD (hơn 350.000 đồng) và trẻ em là 5 USD (khoảng 120.000 đồng). Kể từ khi mở bán, trận đấu này trở thành một cơn sốt. "Thật thú vị vì TP.Napier trở thành trung tâm của cơn sốt bóng đá khi đội tuyển nữ New Zealand giao hữu với Việt Nam. Đây chắc chắn là một trận đấu hấp dẫn", Thị trưởng Kirsten Wise tự hào.

Sân McLean Park - nơi diễn ra trận đấu giữa đội nữ Việt Nam và chủ nhà New Zealand

HLV trưởng của đội tuyển nữ New Zealand Jitka Klimkova đánh giá cao trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam: "Chúng tôi đã có những kết quả không tốt gần đây. Trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để kiểm duyệt những gì toàn đội đã cố gắng. Chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất". Trước trận đấu gặp đội tuyển nữ Việt Nam, "The Ferns" đang trải qua chuỗi 10 trận không thắng, trong đó có đến 8 thất bại. Đáng chú ý, sau hơn 900 phút ra sân, đội tuyển đang xếp hạng 26 thế giới cũng chỉ chọc thủng lưới đối thủ 2 lần. Chính vì thế, đội tuyển nữ New Zealand đang rất quyết tâm cho trận đấu ngày 10.7.