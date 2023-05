Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines, nhớ Chương Thị Kiều

Mặc dù đối thủ không mạnh, nhưng các nhà ĐKVĐ SEA Games lại thất bại ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 32. 2 bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam đều có phần lỗi của hàng phòng ngự. Ở tình huống dẫn đến quả phạt 11 m, các trung vệ bọc lót không tốt để cho tiền đạo Isabella dễ dàng thoát xuống buộc thủ môn Kim Thanh phải phạm lỗi và Sarina Bolden dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Bàn thua thứ 2 do lỗi hàng thủ bắt việt vị khi cầu thủ Philippines chưa đá phạt đã vội lùi về để cho Hali Long đánh đầu ngược ấn định chiến thắng 2-1 cho Philippines. Trước đó, Việt Nam có pha san bằng tỷ số 1-1 do công Bích Thùy khi cô xâm nhập khu vực 16 m 50 của đối phương để ghi bàn, nhưng không đủ giúp Việt Nam tránh được thất bại.

Bích Thùy (trái) ghi bàn nhưng đội tuyển nữ VN vẫn thua Philippines Ngọc Dương

Ở trận thắng Myanmar 3-1, hàng hậu vệ Việt Nam cũng rất chông chênh, bọc lót không tốt, để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác, rất may là các cầu thủ tuyến trên chơi xuất sắc để khỏa lấp điểm yếu hàng thủ.

Rõ ràng khi thiếu trung vệ Chương Thị Kiều, hàng phòng ngự Việt Nam rất mong manh. Lối đá 3 trung vệ mà HLV Mai Đức Chung đang gầy dựng thiếu sự kết nối khi Diễm My chưa có được sự phán đoán và quyết liệt như Chương Thị Kiều từng thể hiện ở các kỳ SEA Games trước. Tân binh Thúy Nga rất cố gắng, nhưng cũng cần thêm thời gian để hòa nhập mới hy vọng giúp hàng thủ chơi ổn hơn.

HLV Mai Đức Chung đã dùng từ "rất may" để nói rằng dù thua trận nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn đứng đầu bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Myanmar và Philippines. "Trong những ngày tới, chúng tôi phải tập ráo riết hơn về khả năng tổ chức phòng ngự. Rõ ràng 2 bàn thua đều do lỗi hàng thủ. Thúy Nga còn mới quá nên chưa hòa nhập tốt. Philippines phối hợp không tốt nhưng họ biết khai thác các pha không chiến để thắng chúng tôi nhờ các cầu thủ cao to. Khả năng phòng ngự bóng bổng vẫn là điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam nên chúng ta cần phải sớm khắc phục", ông Chung nói.

Nói là vậy, nhưng việc khắc phục tử huyệt nơi hàng thủ không phải một sớm một chiều là làm được khi chúng ta sắp đá bán kết. Nhớ Chương Thị Kiều khi hàng thủ chơi không tốt, nhưng hy vọng HLV Mai Đức Chung nhanh chóng có giải pháp tối ưu để giúp đội tuyển tránh sai sót và bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games.