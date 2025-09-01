Đội tuyển U.23 Việt Nam nâng cấp sức mạnh tập thể

Trần Thành Trung tập luyện trở lại

Chiều 31.8, đội tuyển U.23 VN có buổi tập kín thứ 2 liên tiếp tại tỉnh Phú Thọ chuẩn bị cho bảng C, vòng loại bảng giải U.23 châu Á 2026. Trong bối cảnh các đối thủ như U.23 Bangladesh và U.23 Yemen đều đã đến VN, thầy trò HLV Kim Sang-sik khẩn trương và nghiêm túc tiến hành những bước chuẩn bị tỉ mỉ để hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất. Trên sân Việt Trì, tiền vệ Trần Thành Trung đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển U.23 VN, sau khi bình phục chấn thương cơ khép vài ngày trước đó. Các bác sĩ đội U.23 VN đã kiểm tra kỹ lưỡng và đề ra phác đồ tập hồi phục để anh trở lại tốt nhất. Buổi tập chiều 31.8 cũng có thể xem là màn ra mắt của tiền vệ từng lọt vào tốp 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria, từng khoác áo các đội từ U.17 đến U.21 Bulgaria.

Xuân Bắc (trái) sẽ ra sân thi đấu cho U.23 VN trên sân Việt Trì với sự cổ vũ và tự hào của người dân tỉnh Phú Thọ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù không to cao, nhưng tiền vệ sinh năm 2005 có kỹ thuật và nhãn quan chơi bóng thông minh. Việc có cả bố lẫn mẹ là người VN và nói tiếng Việt rất sõi là lợi thế lớn, giúp Thành Trung nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội ở U.23 VN. Không tính Thành Trung, HLV Kim Sang-sik đã gọi 22/23 cái tên đã đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, với một bổ sung thân thuộc và chất lượng là Thanh Nhàn. Nói cách khác, sân Việt Trì sẽ có thể chứng kiến đội tuyển U.23 VN phiên bản nâng cấp hơn so với giải U.23 Đông Nam Á. Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng tự tin vào nền tảng đã có được từ giải tứ hùng ở Trung Quốc hồi tháng 3 và giải U.23 Đông Nam Á tháng 7 vừa qua.

Sức mạnh tập thể

Đội tuyển U.23 Bangladesh đến VN như một ẩn số thú vị, khi thông số đối đầu trực tiếp với U.23 VN gần như là con số không. Thông tin cơ bản nhất là đối thủ này từng thua cả 3 trận ở vòng loại giải U.23 châu Á 2024, lần lượt trước Philippines (tỷ số 0-1), Thái Lan (0-3), Malaysia (0-2). Tuy vậy, BHL U.23 VN có thể tham khảo lại dữ liệu ở vòng loại giải U.20 châu Á 2025 trên sân Lạch Tray hồi tháng 9.2024, khi đội U.20 VN đã đánh bại U.20 Bangladesh 4-1. Bộ khung U.23 Bangladesh hiện tại là những gương mặt từng cầm hòa Bahrain 0-0, cùng có 7 điểm và chỉ xếp dưới đội chủ nhà U.20 Bahrain vì kém hiệu số phụ ở vòng loại U.20 châu Á 2023. Đối thủ này rất quyết tâm, khi HLV Saiful Bari Titu được đầu tư rèn quân từ tháng 7, tập huấn và có 2 trận giao hữu với U.23 Bahrain (thua 0-1, 2-4). Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội U.23 Bangladesh chính là Cuba Mitchell mang trong mình 3 dòng máu Bangladesh, Anh và Jamaica. Cầu thủ này tập ở đội trẻ Birmingham City và thường xuyên thi đấu cho đội U.18, U.21Sunderland. Sức mạnh và tốc độ của tiền vệ cao 1,80 m sẽ là điểm tựa để U.23 Bangladesh ấp ủ làm nên bất ngờ trước U.23 VN trong trận ra quân lúc 19 giờ ngày 3.9.

Tuy nhiên, trọng tâm của đội tuyển U.23 VN hiện nay là tìm cách phát huy sức mạnh tập thể như cách khuất phục Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua. Có một điều rất thú vị khi U.23 VN có nhiều gương mặt có cá tính chơi bóng khác nhau, nhưng luôn rất vừa vặn, mượt mà kết nối và hỗ trợ lẫn nhau như Văn Khang, Đình Bắc, Văn Trường, Lê Viktor, Quốc Việt… Trong đó, Xuân Bắc sẽ gây chú ý đặc biệt khi là người con Phú Thọ đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại một giải chính thức trên sân Việt Trì. Tiền vệ của CLB PVF-CAND là tiêu biểu cho những cầu thủ cho thấy sự vươn lên dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chàng trai khiêm nhường nhưng tài năng này đã sánh vai cùng Hoàng Đức trong đội hình tiêu biểu giải hạng nhất mùa trước. Anh tận dụng cơ hội ghi điểm với đội U.23 VN "B" ở Trung Quốc, từ đó giành suất đá chính ở đội tuyển U.23 VN tại giải U.23 Đông Nam Á 2025. Tinh thần khát khao, lòng tự hào của Xuân Bắc cũng chính là điều HLV Kim Sang-sik luôn thúc đẩy để U.23 VN càng hoàn thiện và nâng cấp hơn nữa.