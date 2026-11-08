Dồn dập diễn biến leo thang tại Trung Đông

Theo Reuters, quân đội Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng “Đặc nhiệm cổng sắt” (Task Force Iron Gate), với nhiệm vụ soát dòng luân chuyển vũ khí và vật tư của Iran qua biên giới đất liền và biển Caspi. Lực lượng này sẽ đóng tại thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ) và phối hợp với cơ quan chính phủ Mỹ để kiềm tỏa Iran. Đây được xem là động thái gây sức ép mới nhất từ Washington.

Giới quan sát cho rằng dù lệnh phong tỏa trên biển và các đợt không kích của Mỹ đã giáng đòn nặng nề cho Iran, Tehran vẫn duy trì nguồn lực và ảnh hưởng đủ khả năng đáp trả Washington và đồng minh tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ đăng video kèm thông báo trực thăng quân sự Mỹ đã bắn vào một tàu cố vượt phong tỏa tại vịnh Oman ngày 7.11 ẢNH: CENTCOM

Trong diễn biến khác, Đài Al Jazeera ngày 7.11 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này vừa vô hiệu hóa một tàu chở hàng vì cố tình phá vỡ lệnh phong tỏa tại vịnh Oman. "Máy bay quân sự Mỹ đã bắn các loại đạn dẫn đường chính xác vào phần đuôi của con tàu sau khi lực lượng Mỹ chỉ thị thủy thủ đoàn rời khỏi các khu vực bị nhắm mục tiêu", CENTCOM viết tuyên bố trên mạng xã hội X.

Tình hình hàng hải tại Trung Đông cũng tiếp tục căng thẳng khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 tàu chở dầu đã bị hư hại do trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ngoài ra, Hãng IRNA ngày 8.11 ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển đảo Qeshm, cũng như các thành phố Jask, Sirik và Bandar Abbas ở Iran, dù chưa bên nào lên tiếng coi đây là một cuộc tấn công.

Tiêu điểm quốc tế 8.11: Trung Quốc triển khai DF-61 | Iran tuyên bố mạnh hơn trước

Iran còn đang rục rịch nâng cấp hệ thống tên lửa. Hãng AP đưa tin IRGC đã dỡ bỏ giới hạn tự áp đặt về tầm bắn tối đa 2.000 km đối với các dòng tên lửa đạn đạo được biên chế. Dù Iran được cho là chưa sở hữu vũ khí vượt mức này, giới chức Mỹ cảnh báo Tehran hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ từ chương trình không gian để chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

IRGC còn thông báo đang xây dựng các khu phức hợp quân sự ngầm quy mô lớn, có khả năng sản xuất và trữ vũ khí ngay cả khi bị oanh tạc. Theo Hãng Tasnim, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi ngày 7.11 đã nêu “thành phố tên lửa ngầm sắp ra mắt” như một trong những thành tựu về năng lực quân sự của Tehran.

Ông Mohebbi cho biết IRGC đã nhanh chóng chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ mặt đất xuống các cơ sở ngầm. Ông nói động thái này cho phép Iran tiếp tục sản xuất tên lửa, trong khi các đối thủ có thể lầm tưởng kho vũ khí của Tehran đang cạn kiệt.

Trước những diễn biến leo thang, các bên trung gian đang nỗ lực tìm giải pháp để thuyết phục Washington và Tehran nhượng bộ nhằm mở ra cơ hội đạt thỏa thuận dừng xung đột.