Dồn dập diễn biến nóng tại Trung Đông

Vụ tấn công của Iran vào Bahrain ngày 15.11 đánh dấu đợt tấn công bằng UAV thứ 2 của Tehran trong vòng 3 ngày nhằm trả đũa các đòn không kích từ Mỹ, The Guardian đưa tin. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 6 UAV nhằm vào trạm radar phòng không tại căn cứ không quân Al-Rifaa của Mỹ. Giới chức Bahrain khẳng định hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ các UAV trước khi chúng chạm đến mục tiêu.

Tên lửa được trưng bày tại bảo tàng của IRGC ở thủ đô Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ hoặc các quốc gia khác. Khi được hỏi liệu loạt vụ tấn công mới nhất có cho thấy sự chuyển hướng chiến lược trong lúc các nỗ lực đàm phán với Washington đang đình trệ, ông Baghaei khẳng định Tehran "không chờ đợi bất kỳ ai" và chỉ tập trung bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong diễn biến khác, IRGC tuyên bố 2 tàu đã trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, trong đó một tàu chở 2 triệu thùng dầu bị chìm “sau khi xảy ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn dữ dội”.

Giới chức Bahrain và các đồng minh vùng Vịnh đã lên án cuộc tấn công của Iran. Mỹ chưa phản hồi về cuộc tấn công mới nhất của Tehran vào căn cứ tại Bahrain. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các cuộc tấn công của Washington vào mục tiêu của Iran, bao gồm đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, là những đòn không kích quy mô nhỏ. Ông Trump nói các đồng minh ở vùng Vịnh đã đề nghị Mỹ không thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm ngăn leo thang xung đột.

Cũng liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, Reuters ngày 15.11 đưa tin giao tranh tại Yemen ghi nhận lực lượng Houthi đang chiếm ưu thế khi buộc nhóm vũ trang ủng hộ chính quyền Yemen và Ả Rập Xê Út phải rút lui. Các nhóm được Riyadh hậu thuẫn thông báo rút khỏi khu vực sân bay Dhubab và eo biển Bab el-Mandeb nhằm ưu tiên bảo vệ thành phố Aden cùng các tỉnh lân cận.

Quyết định trên đánh dấu bước lùi của chiến dịch phản công kéo dài 6 tuần do quân chính phủ Yemen tiến hành nhằm đẩy lùi Houthi khỏi khu vực biển Đỏ, qua đó bảo vệ tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng ở eo biển Bab el-Mandeb. Houthi trong ngày 15.11 gia tăng sức ép bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm sân bay quốc tế King Khalid, một trung tâm tài chính ở thủ đô Riyadh cùng 2 trạm bơm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây.