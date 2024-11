Đón đầu bị chệch hướng

Đây là dự án đón đầu cửa khẩu Thanh Thủy và được kỳ vọng sau khi cửa khẩu này thông thương với Lào sẽ tạo ra khu vực phi thuế quan để giao thương, trao đổi hàng hóa giữa 2 nước. Sau khi bồi thường đất cho người dân, chủ đầu tư là Công ty CP Tân Long đã được giao đất để san lấp mặt bằng và xây dựng bến xe, cửa hàng xăng dầu, khu giới thiệu trưng bày hàng hóa... khi cơ quan có thẩm quyền "chưa kịp" cấp phép xây dựng. Việc vội vã "đi tắt đón đầu", "vừa hành quân, vừa xếp hàng" này đã phải lãnh hậu quả khi nhiều hạng mục xây dở dang phải dừng lại, bỏ hoang từ nhiều năm qua vì hoạt động giao thương của cửa khẩu còn quá hạn chế.

Mặt khác, việc tham mưu quy hoạch chợ này cũng có phần trách nhiệm của ngành chức năng. Năm 2012, Sở Công thương Nghệ An căn cứ quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2012 đã được UBND tỉnh phê duyệt, nên đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch chợ biên giới này thành chợ đầu mối khu vực biên giới. Thế nhưng, đến năm 2020, sở này rà soát lại văn bản thì mới phát hiện chợ đầu mối này không có trong quy hoạch của Bộ Công thương.

Mặc dù tên chợ đầu mối sau đó được kiến nghị đổi thành chợ cửa khẩu để phù hợp với quy hoạch hoặc đề xuất Bộ Công thương bổ sung quy hoạch chợ đầu mối, nhưng việc "chữa cháy" này không còn tác dụng khi chủ dự án đã quá mệt mỏi và không còn kỳ vọng vào chợ vì tương lai quá mờ mịt. Hiện nay, chủ đầu tư dự án này đang làm thủ tục kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cho chuyển thành dự án logistics vì đã bỏ ra hơn 50 tỉ đồng san lấp mặt bằng và đầu tư xây chợ. Chưa biết dự án mới sẽ đến đâu nhưng việc "chôn" hàng chục tỉ đồng nhiều năm qua là một sự lãng phí rất lớn.