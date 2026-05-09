Đón hàng ngàn khách MICE tới TP.HCM

Khách MICE quốc tế đổ về TP.HCM

Những ngày đầu tháng 5, gần 1.000 khách Indonesia đang hào hứng tham quan, khám phá và mua sắm tại TP.HCM cùng các tỉnh miền Tây. Đây là đoàn khách đầu tiên được Sở Du lịch TP.HCM đón theo chính sách mới của Nghị quyết 62/2025 về hỗ trợ thu hút khách MICE, do Công ty Viking tổ chức. Dù gặp biến động hàng không khi nhiều chuyến bay thẳng từ Jakarta tới TP.HCM bị cắt giảm, ảnh hưởng phần nào đến số lượng thành viên, phía đối tác Indonesia vẫn quyết định đưa đoàn sang VN nhờ sự hỗ trợ tích cực từ ngành du lịch TP.HCM.

Ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Viking, đánh giá chính sách hỗ trợ khách MICE của TP.HCM là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp (DN) lữ hành. Việc thành phố ban hành chính sách rõ ràng bằng văn bản giúp DN có cơ sở xây dựng giá bán cạnh tranh hơn với đối tác quốc tế. Chính sách này nếu vận hành tốt sẽ giúp TP.HCM tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực. Sau đó có thể kéo theo Đà Nẵng, Hà Nội và các địa phương khác cùng phát triển chính sách tương tự, ông Hùng nhận định.

Đoàn khách MICE Indonesia gần 1.000 người tham quan, mua sắm tại TP.HCM trong những ngày đầu tháng 5 ẢNH: LÊ NAM

Về Indonesia, ông Hùng nhận xét đây là thị trường rất tiềm năng với dân số gần 280 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài lớn. Trước đây, Thái Lan là lựa chọn hàng đầu của khách Indonesia nhưng nước này gần đây không có nhiều sản phẩm mới. Trong khi VN phát triển nhanh với nhiều điểm đến mới, nhiều công trình du lịch lớn nên thu hút sự chú ý của nhiều du khách. "Tôi dùng khoản hỗ trợ như đòn bẩy để thu hút khách MICE đến TP.HCM", ông Hùng chia sẻ.

Khách MICE từ Indonesia trải nghiệm tour miền Tây trong hành trình gần 1 tuần

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, từng nhấn mạnh Nghị quyết 62 không phải chính sách bao cấp chi phí tổ chức sự kiện mà là chính sách kích hoạt quyết định chọn điểm đến. Trong cạnh tranh điểm đến, đôi khi một khoản hỗ trợ mang tính biểu tượng nhưng được ban hành đúng lúc, đúng đối tượng lại có tác động rất lớn tới quyết định cuối cùng.

Ở góc độ DN, bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, đánh giá Nghị quyết 62 đã góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Với hệ sinh thái khép kín từ lữ hành đến khách sạn 5 sao, Saigontourist Group đang cung cấp các giải pháp MICE "all-in-one", tức trọn gói từ lưu trú, hội họp, gala dinner tới tham quan và trải nghiệm.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngay sau đoàn khách của Viking, nhiều DN lữ hành khác cũng đang xúc tiến kế hoạch đón thêm các đoàn MICE quy mô lớn. Công ty Vietravel cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đón một đoàn khách MICE khoảng 1.000 người vào tháng 6 tới, hưởng ưu đãi kích cầu từ Nghị quyết 62. Kế hoạch cụ thể dự kiến được công bố trong tuần cuối của tháng. Trong khi đó, phía Viking cũng có thêm một số đoàn khách quốc tế quan tâm đến TP.HCM, dự kiến đến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Mong chính sách sớm đi vào thực tế

Dù Nghị quyết 62 được cộng đồng DN đánh giá là kịp thời và tích cực, nhiều DN lữ hành cho biết họ vẫn còn khá bối rối trong quá trình triển khai do chưa có hướng dẫn cụ thể. Theo các DN, một số mức hỗ trợ hiện nay mang tính khích lệ tinh thần nhiều hơn là tạo tác động rõ rệt lên tổng chi phí thực tế. Với các đoàn MICE từ vài trăm tới gần 1.000 khách, tổng ngân sách tổ chức có thể lên tới nhiều tỉ đồng. Trong khi đó, một số mức hỗ trợ hiện nay tối đa chỉ khoảng 10 - 20 triệu đồng, tương đương khoảng 1 - 2% tổng chi phí. Ví dụ, chính sách hỗ trợ 15% chi phí thuê hội trường, phòng họp nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng. Trong thực tế, chi phí tổ chức hội nghị, gala dinner, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, biểu diễn nghệ thuật hay tiệc ăn uống đều rất lớn. "Chi phí biểu diễn cũng không nhỏ. Nếu có ca sĩ, tiết mục nghệ thuật hoặc chương trình dân ca thì tổng kinh phí khá cao. Hỗ trợ 20% nhưng giới hạn mức trần thấp nên tác động chưa nhiều", một DN lữ hành nhận xét.

TP.HCM bắt đầu hút các đoàn khách MICE quốc tế ngàn người ẢNH: VK

Ở góc độ vận hành, ông Trần Xuân Hùng cho rằng nếu cơ chế hỗ trợ được đơn giản hóa sẽ giúp DN dễ triển khai hơn. Theo ông, thay vì chia nhỏ nhiều khoản hỗ trợ như vé tham quan, phòng họp, biểu diễn hay quà tặng, thành phố có thể nghiên cứu hỗ trợ theo đầu khách hoặc theo quy mô đoàn. "Ví dụ mỗi khách được hỗ trợ một mức nhất định hoặc mỗi đoàn được hỗ trợ cố định theo số lượng khách. Cách đó dễ hiểu, dễ tính toán và dễ đưa vào báo giá hơn", ông Hùng đề xuất.

Điều DN quan tâm hiện nay là cần có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình, thời gian xử lý và cơ chế quyết toán. "Nếu văn bản có chủ trương nhưng DN không hiểu cách làm thì sẽ rất bối rối. Điều quan trọng là cần có hướng dẫn thực hiện cụ thể để chính sách thật sự đi vào cuộc sống", ông Hùng nói. Theo ông, chính những đoàn khách thực tế như đoàn của Viking sẽ giúp cơ quan quản lý nhìn rõ các điểm nghẽn khi triển khai. "Đi rồi mới thành đường, nếu không triển khai thì sẽ không biết vướng chỗ nào để điều chỉnh", ông Hùng chia sẻ.

Chính sách hỗ trợ MICE của TP.HCM đang tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong khu vực

Một trong những vấn đề được DN đặc biệt quan tâm là tính khả thi trong khâu vận hành. Ví dụ, nếu quy định đoàn trên 100 khách được hỗ trợ đón tiếp tại sân bay thì đơn vị nào sẽ thực hiện, có đủ nhân sự hay không và cơ chế phối hợp với sân bay, công an cửa khẩu, xuất nhập cảnh như thế nào. Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải, việc tổ chức đón đoàn khách lớn không hề đơn giản. "Nếu có đoàn 8 xe buýt cùng di chuyển vào cao tốc thì có thể xin hỗ trợ dẫn đoàn, điều tiết giao thông hay không? Những nội dung như vậy cần cơ chế phối hợp rất cụ thể giữa ngành du lịch, công an, sân bay và DN", ông Hùng nêu ví dụ.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Vina Group, cũng cho rằng DN bỏ rất nhiều công sức để đàm phán và kéo một đoàn khách lớn về TP.HCM, vì vậy chính sách hỗ trợ cần cụ thể, dễ đo lường và có thể áp dụng ngay vào sản phẩm tour. Theo ông Mẫn, nếu các điểm tham quan muốn đồng hành với Nghị quyết 62 thì cần có cơ chế đăng ký tham gia chính sách ưu đãi rõ ràng. "DN cần biết cụ thể điểm nào áp dụng ưu đãi, mức giảm bao nhiêu, điều kiện như thế nào để đưa vào sản phẩm", ông Mẫn nói. Ông cho rằng thành phố không nhất thiết phải yêu cầu tất cả điểm tham quan giảm giá nhưng cần có danh mục các đơn vị tự nguyện tham gia chính sách, từ đó DN chủ động xây dựng tour và báo giá cho khách. Ví dụ, đoàn 1.000 khách có thể được giảm 30% giá vé tham quan, đoàn 500 khách giảm 20%, đoàn dưới 100 khách giảm 10%. "Khi đó DN nhìn vào là tính được ngay chi phí tiết kiệm, mức giảm cho khách hoặc lợi nhuận tăng thêm. Chính sách như vậy mới thật sự đi vào đời sống DN", ông Mẫn nhận định.

Các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng chính sách hỗ trợ MICE sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể để dễ triển khai thực tế

Theo các DN, với khách MICE hoặc các đoàn incentive (loại hình du lịch khen thưởng) lớn, không phải lúc nào toàn bộ khách cũng đến cùng thời điểm. Một đoàn 1.000 khách có thể phải chia thành nhiều chuyến bay, nhiều ngày hoặc nhiều đợt khác nhau để giảm rủi ro vận hành. Do đó, DN kiến nghị chính sách nên tính theo tổng quy mô của đoàn thay vì chỉ xét từng chuyến bay riêng lẻ. "Nếu đó là cùng một DN, cùng một chương trình và cùng một hợp đồng thì nên được tính theo tổng số khách của cả đoàn", đại diện DN đề xuất.

Bà Nguyễn Thụy Tường Linh cho rằng trong tương lai TP.HCM có thể nghiên cứu thêm các khung hỗ trợ đặc biệt dành cho những sự kiện mang tính chiến lược hoặc các hội nghị quốc tế quy mô lớn. Theo bà Linh, nhiều hỗ trợ về thủ tục hải quan, luồng ưu tiên tại sân bay, công tác an ninh hay hỗ trợ dẫn đoàn đôi khi còn giá trị hơn cả tiền mặt đối với các đoàn khách VIP. "Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng chính sách sẽ đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, không chỉ tài chính mà còn về thủ tục, quảng bá và kết nối để gia tăng hiệu quả thực chất cho DN cũng như sức hấp dẫn của điểm đến", bà Linh nói.