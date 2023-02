Đón hơn 3,2 triệu lượt khách trong 2 tháng, Quảng Ninh thu hơn tỉ USD

Ngày 27.2, UBND tỉnh Quảng Ninh họp phiên thường kỳ tháng 2, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.



Quảng Ninh công bố đón hơn 3,2 triệu lượt khách trong 2 tháng LÃ NGHĨA HIẾU

Tại cuộc họp, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã công bố những con số đẹp của địa phương này trong tháng qua. Ấn tượng nhất là sự phục hồi của ngành du lịch.

Cụ thể, trong tháng 2, ngành du lịch Quảng Ninh đón 1,7 triệu lượt, tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỉ đồng; lũy kế 2 tháng năm 2023 đạt 3,35 triệu lượt, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 157.000 lượt.

Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2022; thu hút FDI đạt 331,84 triệu USD, bằng 33,18% kế hoạch năm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng vẫn còn một số hạn chế. Điển hình các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như khai khoáng, ngành điện... tiếp tục suy giảm so với cùng kỳ, tạo áp lực rất lớn lên tiến độ thực hiện kế hoạch tăng trưởng trong quý 1.

Tỷ lệ giải ngân mặc dù cao hơn bình quân chung của cả nước, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Việc phân khai vốn của các địa phương còn chậm; tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, số vụ chết người liên quan đến tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các sở, ngành địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 bằng việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công. Cần ưu tiên, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp, dự án thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh 30.10 (1963 - 2023).