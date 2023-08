Dọn phòng chuyển chức, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mới thấy bọc quà 200.000USD 'để quên'

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng sự ảnh hưởng của đối tượng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", hay còn gọi là "đại án" Việt Á, xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (sau đây viết tắt là Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ông Chu Ngọc Anh (trái) và ông Nguyễn Thanh Long NGỌC THẮNG

Nhiều cựu quan chức bị đề nghị truy tố

C03 đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 38 bị can, trong đó có nhiều cựu quan chức, lãnh đạo cấp bộ, địa phương.

Cụ thể, C03 đề nghị truy tố các bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, về 2 tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

6 bị can bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ", gồm: Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế, kỹ thuật (Bộ KH-CN); Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế); Nguyễn Huỳnh, cựu Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế).

Số còn lại, 21 bị can bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ".

Chiếm quyền sở hữu, nâng giá bán lại cho đất nước

Theo C03, đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Chính phủ và Bộ KH-CN có chủ trương giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bị can Phan Quốc Việt đã thông đồng với bị can Trịnh Thanh Hùng để Công ty Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test do Bộ KH-CN phê duyệt.

Vụ Việt Á: Đề nghị truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Quá trình nghiên cứu, ông Việt tiếp tục thông đồng với ông Hùng để Công ty Việt Á được sử dụng kết quả nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký gửi Bộ Y tế. Sau đó, ông Việt tiếp tục đề nghị cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng nhiều cán bộ khác can thiệp, tác động, chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn đề xuất cấp sổ đăng ký lưu hành kit test cho Công ty Việt Á, biến sản phẩm này từ sở hữu Nhà nước thành tài sản của Công ty Việt Á.

Ông Phan Quốc Việt cùng sản phẩm kit test Covid-19 VIETACORP

Đáng chú ý, khi Công ty Việt Á sản xuất thương mại, ông Phan Quốc Việt đã nâng khống giá và bán 200.000 kit test cho Bộ Y tế với giá 470.000 đồng/kit test, trong khi giá sản xuất tối đa là 143.000 đồng/kit test, đã bao gồm 5% lợi nhuận và các chi phí.

Khi Bộ Y tế kiểm tra giá thành thì xác định Công ty Việt Á thay đổi nguyên liệu sản xuất kit test so với hồ sơ đăng ký lưu hành nhưng không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị biện pháp xử lý, dẫn đến Công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá 470.000 đồng/kit test, tạo mặt bằng giá để bán cho các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, thu lời bất chính.

Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu, cấp lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu và nâng khống giá, bị can Phan Quốc Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỉ đồng cho một số bị can.

Trong đó, ông Việt đưa cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, và ông Chu Ngọc Anh mỗi người 200.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỉ đồng; đưa cảm ơn ông Phạm Công Tạc 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng; đưa hối lộ ông Trịnh Thanh Hùng 350.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng; đưa hối lộ ông Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỉ đồng; đưa cho Nguyễn Huỳnh 4 tỉ đồng…

Dọn phòng làm việc mới thấy 200.000 USD

Theo cáo buộc, ông Chu Ngọc Anh khi đang ở cương vị Bộ trưởng Bộ KH-CN đã ký nhiều quyết định, trong đó có quyết định phê duyệt danh mục 3 nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia đột xuất phòng, chống dịch bệnh, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo kit test phát hiện virus, giao trực tiếp cho Học viện Quân y chủ trì và Công ty Việt Á phối hợp.

Sáng 27.8.2020, ông Việt nhắn tin cho ông Chu Ngọc Anh để xin gặp nhưng không được phản hồi. Chiều cùng ngày, ông Việt mang theo ba lô màu xanh, bên trong chứa 200.000 USD và một số bộ khẩu trang, nước rửa tay Công ty Việt Á sản xuất đến trụ sở Bộ KH-CN, được dẫn lên phòng làm việc của cựu bộ trưởng.

Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN NGỌC THẮNG

Tại đây, ônlg Việt và ông Ngọc Anh nói chuyện xã giao, đồng thời ông Việt giới thiệu sản phẩm khẩu trang y tế mà Công ty Việt Á mới nghiên cứu. Khi ra về, ông Việt mở ba lô lấy túi ngoại tệ đưa cho ông Ngọc Anh và nói "có chút quà cảm ơn". Ông Ngọc Anh sau đó mang túi quà này vào cất trong buồng ngủ phía trong phòng làm việc.

Khoảng cuối tháng 9.2020, ông Ngọc Anh dọn phòng làm việc để chuyển về trụ sở UBND TP.Hà Nội nhận nhiệm vụ mới (Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - PV) thì thấy túi quà này, mở ra thấy 200.000 USD, gồm 2 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD.

Theo kết luận điều tra, ông Chu Ngọc Anh không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với ông Phan Quốc Việt về việc đưa, nhận tiền và cũng không gây khó khăn nhằm mục đích để ông Việt phải đưa tiền. Do đó, không xem xét bị can Chu Ngọc Anh này về tội "nhận hối lộ".