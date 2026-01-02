Đón tin vui đầu năm, nông sản phá kỷ lục 70 tỉ USD

Cộng đồng doanh nghiệp nông sản vô cùng phấn khởi đón năm mới khi thông tin Chính phủ bãi bỏ một số quy định trước đây liên quan tới luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ ngày 1.1.2026.



Nhiều ngành hàng nông sản được miễn thuế GTGT từ 1.1.2026 ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Nhiều ngành hàng nông sản tỉ USD được miễn thuế GTGT

Ngày 31.12.2025, thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị định 359 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181 ngày 1.7.2025 về việc thực hiện luật Thuế GTGT.

Nghị định 359 quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT gồm "Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào".

Để phù hợp với quy định tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế GTGT, Nghị định số 359 quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Doanh nghiệp phấn khởi, hướng đến các cột mốc kỷ lục mới

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) nói: Đây là thông tin rất tích cực và đáng mừng với cộng đồng doanh nghiệp và ngành nông sản nói chung. Trong thời gian qua, các hiệp hội và nhiều lần gửi công văn kiến nghị về việc này. Nghị định mới sửa đổi những điểm bất hợp lý vừa thể hiện tinh thần cầu thị vừa là trách nhiệm kiến tạo giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và thúc đẩy để phát triển kinh tế vững mạnh.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Imtimex Group đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận xét: Việc sửa đổi thuế GTGT theo hướng tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp là thông tin rất tích cực trong ngày đầu năm mới. Nó sẽ là "liều doping" tinh thần giúp nông sản Việt tăng tốc ngay đầu năm qua đó tạo thuận lợi để hướng đến những cột mốc cao hơn trong kỷ nguyên mới.

Ông Nam phân tích thêm, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng gần đây tăng cao, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cũng leo thang. Nếu doanh nghiệp vẫn phải tạm ứng thuế theo quy định cũ thì gánh nặng vốn lưu động rất lớn. Nghị định 359 đã giúp cộng đồng doanh nghiệp trút được gánh nặng, không chỉ liên quan đến sự sống của doanh nghiệp mà còn là sinh kế của hàng triệu bà con nông dân. Chỉ trong nửa năm, khi Nghị 181 bắt đầu có hiệu lực từ 1.7. 2025, có nhiều doanh nghiệp đã phải nộp tạm ứng thuế GTGT đến cả trăm tỉ đồng và hiện vẫn chưa được hoàn. "Nếu số tiền này sớm được hoàn lại cho doanh nghiệp để đưa vào vòng quay, thu mua nông sản cho bà con thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn", ông Nam nhấn mạnh.

Doanh nghiệp lúa gạo xuất khẩu giảm gánh nặng tạm ứng thuế ẢNH: CÔNG HÂN

Đầu tháng 12.2025, tại hội nghị đối thoại với nông dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt mục tiêu đưa xuất khẩu nông nghiệp lên 100 tỉ USD. Trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt mốc 70 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu được Chính phủ giao từ đầu năm là 65 tỉ USD. Trong đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng mạnh dù gặp nhiều khó khăn như gỗ và sản phẩm gỗ đạt 18,5 tỉ USD tăng 7%, thủy sản đạt 11,3 tỉ USD tăng gần 13%. Đặc biệt, có 2 mặt hàng tăng trưởng rất mạnh là cà phê đạt 8,6 tỉ USD, tăng hơn 52% và rau quả đạt 8,6 tỉ USD, tăng 20%. Với những quy định mới, xuất khẩu nông sản kỳ vọng sẽ đạt được những cột mốc mới trong năm nay.

