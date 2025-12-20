Dọn vườn trồng mía, phát hiện quả bom 'khủng'

Ngày 20.12, bà Lê Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 quả bom còn nguyên kíp nổ.

Trước đó, trong quá trình cải tạo đất trồng mía, ông Đinh Đá (làng Kuk Đak, xã Đak Pơ) đã phát hiện một một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ngay sau đó, ông Đá đã trình báo Ban Chỉ huy quân sự xã và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến kiểm tra, xác minh.

Quả bom nặng khoảng 350 kg còn nguyên ngòi nổ được người dân phát hiện trong quá trình dọn vườn ẢNH: PTKV ĐĂK PƠ

Qua đó, lực lượng chức năng xác định đây là loại bom phá dài khoảng 1,3 m, đường kính gần 40 cm, nặng khoảng 350 kg. Đặc biệt, quả bom vẫn còn nguyên vẹn, rất nguy hiểm, có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào khi có lực tác động.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ đã khoanh vùng nguy hiểm và phối hợp với địa phương tổ chức lực lượng bảo vệ ngăn chặn người dân đến gần. Đơn vị này cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cử lực lượng công binh xử lý quả bom này.