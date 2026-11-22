Ngày 22.11, UBND xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Trà Tân lần thứ 1, năm 2026. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Biểu diễn tâng tung da dá (vũ điệu dâng trời) tại lễ hội ẢNH: M.CHIẾN

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc Ca Dong, Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng... trên địa bàn xã Trà Tân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, qua đó thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng với thông điệp "Giữ gìn bản sắc – Đoàn kết phát triển".

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết địa phương là nơi sinh sống của nhiều dân tộc; mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục, tập quán riêng, thể hiện qua trang phục, cồng chiêng, điệu múa, lời hát, ẩm thực, nghề dệt, đan lát và sinh hoạt cộng đồng.

Sự đa dạng ấy đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đặc sắc của quê hương Trà Tân. Dù có những khác biệt về phong tục, tập quán, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tinh thần tương trợ khi khó khăn, đồng lòng trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương đã trở thành những giá trị tốt đẹp của cộng đồng dân cư nơi đây.

Những sản vật quê hương được người dân đưa đến trưng bày tại lễ hội ẢNH: M.CHIẾN

Những giá trị ấy còn được bồi đắp từ truyền thống cách mạng vẻ vang của Trà Tân – vùng đất gắn với căn cứ địa Khu ủy Khu 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong những năm tháng kháng chiến.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân nhấn mạnh, bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và tình đoàn kết chính là những giá trị tinh thần quý báu, là nền tảng và sức mạnh để nhân dân các dân tộc cùng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc – Đoàn kết phát triển", ngày hội hướng đến việc nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục, điệu múa, lời hát và những nét đẹp trong đời sống cộng đồng; qua đó, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc, cội nguồn và quê hương trong thế hệ trẻ.

Các trò chơi khiến lễ hội thêm sôi động ẢNH: M.CHIẾN

Cùng với gìn giữ bản sắc, tinh thần đoàn kết cũng được xác định là động lực để người dân chung sức phát triển sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, thôn xóm bình yên, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn...

"Giữ gìn bản sắc để không quên cội nguồn, đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, phát triển để cuộc sống của mỗi người dân ngày càng tốt đẹp hơn", ông Chiến nhấn mạnh.