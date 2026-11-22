Tối 21.11, tại Công viên 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ), diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và khai mạc lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026, với chủ đề "Sắc màu di sản phương Nam".

Chương trình có sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách. Thông qua các tiết mục ca múa, hòa tấu và hoạt cảnh sân khấu, đêm diễn mang đến không gian nghệ thuật đậm chất Nam bộ, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa được tái hiện và giao thoa.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu khai mạc lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 ẢNH: DUY TÂN

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhấn mạnh sau khi hợp nhất TP.Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, không gian phát triển và văn hóa của thành phố ngày càng phong phú, đa dạng. Trong đó, văn hóa Khmer Nam bộ là bộ phận quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của Cần Thơ, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy.

Theo ông Tuyên, lễ hội Oóc Om Bóc không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ các nghi lễ, phong tục truyền thống mà còn trở thành ngày hội chung của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc.

Hàng ngàn người dân, du khách tham gia xem lễ khai mạc, biểu diễn nghệ thuật ẢNH: DUY TÂN

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, tạo điều kiện để các vị sư sãi, nghệ nhân và cộng đồng tham gia bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch sông nước, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Quế Khanh tham gia lễ khai mạc ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn của đêm diễn là những tiết mục nghệ thuật mang đậm âm hưởng dân gian Nam bộ. Tiếng nhạc ngũ âm vang lên rộn ràng, hòa cùng những điệu múa Rô-băm đặc trưng của đồng bào Khmer, các tiết mục ca cổ và hoạt cảnh tái hiện không khí lễ hội truyền thống.

Những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc ẢNH: DUY TÂN

Hình ảnh những chiếc ghe ngo mạnh mẽ tranh tài trên dòng sông, những điệu múa dân gian cùng âm thanh nhạc cụ truyền thống được dàn dựng sinh động, đưa khán giả đến gần hơn với đời sống văn hóa của cư dân vùng đất phương Nam.

Những cô gái khoác lên mình trang phục truyền thống biểu diễn các tiết mục nghệ thuật ẢNH: DUY TÂN

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn sân khấu tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, vừa tôn vinh những giá trị di sản lâu đời, vừa thể hiện sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Những vở diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật, "Sắc màu di sản phương Nam" còn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa.

Những điệu múa truyền thống say đắm lòng người ẢNH: DUY TÂN

Chương trình là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24.11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, điểm nhấn là giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ mở rộng với sự tham gia của hơn 80 đội ghe nam, nữ, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, thu hút người dân và du khách.