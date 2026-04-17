Đồng bào các dân tộc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp

Ngày 17.4, tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Tham dự sự kiện có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đại biểu Trung ương, địa phương và hơn 150 đại diện tiêu biểu cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội ẢNH: NAM LONG

Phát biểu khai mạc, ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh ngày hội là dịp để các dân tộc giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Tại Vĩnh Long, đồng bào dân tộc thiểu số hiện có hơn 373.000 người, chiếm 11,03%. Mỗi dân tộc đều có đặc trưng, vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Diện mạo nông thôn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe có nhiều chuyển biến rõ nét; bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy gắn với các hoạt động cộng đồng phong phú.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà cho đại diện đồng bào các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự kiện trong việc tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội ngay sau dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer càng làm tăng thêm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa các dân tộc.

Phó chủ tịch nước cho biết, Vĩnh Long hôm nay là không gian phát triển mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh - những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; giàu tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo.

Sự hòa quyện giữa chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của 3 địa phương đã tạo nên nền tảng quan trọng để Vĩnh Long vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ẢNH: NAM LONG

Phó chủ tịch nước tin tưởng đồng bào các dân tộc trong tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán phù hợp của mỗi dân tộc; chủ động tiếp thu những giá trị tiến bộ, xây dựng đời sống văn hóa mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cùng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu xem đồng bào dân tộc biểu diễn văn nghệ ẢNH: NAM LONG

Tại ngày hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với tổng kinh phí 800 triệu đồng; trao 174 phần quà cho đại diện đồng bào các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu lưu niệm của ông tại xã Trung Thành, Vĩnh Long.