Đồng bào thiểu số phối hợp phá hàng ngàn vụ án

Sáng 28.7, tại Sơn La, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; vùng đồng bào thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018 - 2023.

Toàn cảnh hội nghị C.T

Hội nghị do trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Hoa Ry, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc quốc hội; ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La, cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, các điển hình tiên tiến.

Nhân dân phối hợp phá hàng ngàn vụ án

Theo tài liệu hội nghị, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc và phụ cận, đạt được nhiều thành tựu.

Tính đến ngày 31.5, trên địa bàn dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận đã xây dựng được 863 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 45.981 điểm mô hình được nhân rộng trên nhiều địa bàn, lĩnh vực.

Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 70.000 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự với nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 13.300 vụ việc, bắt giữ hơn 11.500 đối tượng, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội...

Ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại hội nghị C.T

Ngoài ra, 5 năm vừa qua, nhân dân tham gia vận động đầu thú và truy bắt 918 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 3.700 người lầm lỗi tại cộng đồng; phá bỏ hàng trăm nghìn m2 cây thuốc phiện; giao nộp 18.592 khẩu súng, nòng súng, 39,9 kg và 17.127 viên đạn các loại; 148,1 kg thuốc nổ và pháo; hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ...



Tiếp tục phát huy tinh thần toàn dân bảo vệ tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần thấm nhuần quan điểm của Đảng "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", cần xác định rõ công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị C.T

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các gương điển hình tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ; tình yêu thương, đùm bọc, tạo nên những hành động đơn giản nhưng hiệu quả, thiết thực.

Tất cả phong trào tự phát chuyển thành tự giác, các lực lượng công an, quân đội, dân vận, mặt trận, tuyên giáo thực sự là lực lượng tiên phong đi đầu, định hướng cho phong trào phát triển; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân và đích đến là xây dựng thế trận lòng dân.

Thay mặt Bộ Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng tặng bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc C.T

"Lực lượng công an cần chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, đặc biệt là biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới. Phát huy hiệu quả công an chính quy về xã; đề nghị công an các tỉnh chỉ đạo công an huyện, xã, phường, cùng lực lượng quân đội, biên phòng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân vận vũ trang; trách nhiệm công an xã chính quy là gần dân, giúp dân, thực hiện "3 cùng", "4 biết" với dân.

Lực lượng công an đi đầu, lựa chọn, duy trì hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân nước ta, đồng thời, làm tốt công tác an sinh với lực lượng công an và người dân nước bạn Lào. Xây dựng cơ sở chính trị pháp lý trong xây dựng phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số…", trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen và biểu dương 22 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018 - 2023.