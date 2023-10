Đông đảo 'runner' chinh phục 3 cây cầu độc đáo nhất Hà Nội tại giải VPIM 2023

VPIM là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của TP.Hà Nội, đồng thời là hoạt động thể thao trọng điểm nhằm kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô (10.10), do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu bản quyền và tổ chức. Sự kiện cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

Giải đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo “runner”, với gần 11.000 người đăng ký tham dự. VPIM 2023 có 4 cự ly chạy: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km. Tất cả cự ly đều xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với đường chạy theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS). VPIM 2023 sở hữu những đường chạy mang đậm tinh thần Hà Nội. Xuất phát từ hồ Hoàn Kiếm, đường chạy VPIM 2023 đưa các “runner” qua những góc phố cổ rêu phong với những hàng cây hoa sữa đang thoảng hương, bên cạnh mặt hồ lộng gió rồi đến những cây cầu mang tính biểu tượng để ngắm nhìn một Hà Nội tươi mới, năng động.

Cung đường đưa người chạy ngang qua hơn 30 danh thắng nổi tiếng của Hà Nội, cùng những con phố đặc trưng nhất. Đặc biệt, với cự ly 42 km của VPIM 2023, người chạy đã chinh phục 3 chiếc cầu độc đáo nhất thủ đô là: cầu Nhật Tân (cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam), cầu Đông Trù (cầu vòm ống thép nhồi bê tông đầu tiên ở Việt Nam) và cầu Long Biên (cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, “chứng nhân lịch sử” của Hà Nội).

Chuyên gia Kim Vivian (Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS), người đã nhiều năm gắn bó với các giải chạy tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung chia sẻ: "Đường đua VPIM ở cự ly 42 km sẽ hết sức thú vị và mới mẻ trong mọi mặt, từ concept đường chạy đến những danh thắng, cảnh đẹp Hà Nội được điểm danh và cả độ thử thách đối với các runner”.

Là một giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đặc biệt, mỗi VĐV đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương (do VPBank phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam thực hiện) và chương trình giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á do Newborns - tổ chức phi chính phủ đến từ Anh quốc triển khai.