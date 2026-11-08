Động đất ở Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 4 phút sáng 8.11 (giờ địa phương), với tâm chấn ở phía tây tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 40 km. Trận động đất ở mức rung lắc cấp 5 tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Giới chức trách không ban bố cảnh báo sóng thần, theo Hãng thông tấn Kyodo News.

Đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 8.11, sau trận động đất ẢNH: AP

Rung chấn ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền trung Nhật Bản, gồm các tỉnh Aichi, Shizuoka, Gifu, Yamanashi và các thành phố Kyoto, Nara. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có độ lớn 5,5 Richter, thấp hơn mức 5,7 do JMA công bố.

Hình ảnh trên truyền hình Nhật Bản cho thấy cửa kính nhiều cửa hàng bị vỡ, mảnh kính vương vãi trên đường phố và sách rơi khỏi kệ tại một hiệu sách. Một số người bị thương do ngã cầu thang khi tìm cách thoát khỏi các tòa nhà. Nhiều dư chấn nhỏ cũng được ghi nhận sau trận động đất chính, theo AP.

Giao thông đường sắt bị ảnh hưởng khi một số tuyến tàu địa phương tạm ngừng hoạt động. Các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen bị chậm trễ trên đoạn giữa ga Shizuoka và Gifu-Hashima để phục vụ kiểm tra an toàn.

Theo Kyodo News, Công ty điện lực Chubu Electric Power xác nhận chưa phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở Shizuoka.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc để phối hợp ứng phó thảm họa.

JMA cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong tuần tới, đặc biệt trong 2 - 3 ngày đầu. Quan chức Ayataka Ebita khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất, đá rơi và những tác động có thể phát sinh do mưa.

Đối với lo ngại về một trận siêu động đất tại rãnh Nankai, JMA đánh giá khả năng trận động đất lần này có liên quan là thấp. Cơ quan này cho biết họ chưa ghi nhận những thay đổi rõ rệt về hoạt động kiến tạo tại khu vực.