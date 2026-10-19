Động đất ở Sơn La, người dân phát hoảng vì tưởng nhà sắp sập

"Con tôi chạy ra ngoài khóc thét lên"

Sáng nay 19.10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp, có độ lớn lần lượt là M2.6 và M4.2. Người dân ở xã Tà Hộc và nhiều khu vực lân cận cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc, thậm chí còn có hiện tượng đá rơi sập tường nhà một người dân ở xã Mai Sơn. Tuy nhiên, chính quyền các xã trong khu vực đều khẳng định không có thiệt hại đáng kể nào.

Hình ảnh đá lăn làm thủng tường nhà của người dân ở xã Mai Sơn, Sơn La ẢNH: FACEBOOK NGƯỜI DÂN

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học trái đất, 2 trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 35 và 6 giờ 59 (giờ Hà Nội), với độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Cả 2 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hoạt động động đất tại khu vực này.

Theo phản ánh của nhiều người dân ở Sơn La, cảm nhận động đất rõ nhất là ở xã Mai Sơn, địa phương giáp ranh xã Tà Hộc. Anh Quàng Văn Điệp, một người dân ở xã Mai Sơn cho biết, cảm giác rung lắc là rất mạnh, tưởng như có thể sập được nhà luôn, khiến anh phát hoảng. Nhưng rất may là cảm giác đó chỉ diễn ra chỉ trong khoảng mấy giây.

Nhiều người dân khác ở xã Mai Sơn cũng cho biết họ có chung cảm nhận ấy. Chị Phương Thảo, một người dân nói: "Khổ thân con tôi, đang ngồi một mình trong nhà, thấy nhà rung vội chạy ra ngoài sân rồi khóc thét lên".

Anh Hoàng Tòng, một người dân ở bản Mé, P.Chiềng Cơi, Sơn La thì chia sẻ một đoạn clip dài 27 giây ghi khoảnh khắc mặt đất rung lắc lúc 6 giờ 59. Một số người dân khác cũng chia sẻ những clip ghi nhận khoảnh khắc nhà rung lắc, đồng thời mấy con chó chạy loạn lên trong sân.

Không có thiệt hại nào đáng kể

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc cho biết, trận động đất không gây bất kỳ thiệt hại nào cho người dân của xã mình.

Còn bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn xác nhận, chỉ có một nhà dân ở xóm 6, tiểu khu 17 bị một hòn đá lớn từ trên đồi phía sau nhà lăn xuống khiến một mảng tường bao phía sau bị vỡ. Rất may là không có thiệt hại gì về người.

Vị trí chấn tâm của 2 trận động đất ở Sơn La sáng nay ẢNH: VIỆN CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

Bà Hồng cho biết: "Sáng nay UBND xã đã cử cán bộ đi nắm tình hình. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Tài nguyên Sơn La Vũ Tiến Đĩnh cũng đã cùng một tổ công tác về xã làm việc, kiểm tra. Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, trận động đất không gây thiệt hại đáng kể nào cho đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương".

Cũng theo lý giải của bà Hồng, mặc dù tâm chấn trận động đất xảy ra ở xã Tà Hộc nhưng ảnh hưởng nhiều hơn tới xã Mai Sơn do địa bàn Mai Sơn đông dân cư, mật độ nhà cửa xây dựng dày hơn.

Trên địa bàn xã còn có Bệnh viện Phổi Sơn La. Thông tin ban đầu cho biết, sau mấy chục giây động đất thoáng qua, hoạt động của Bệnh viện Phổi Sơn La vẫn diễn ra bình thường, dù có một số tường nhà có vết rạn nhỏ.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học trái đất, động đất ở Sơn La là động đất kiến tạo, xảy ra do hoạt động địa chất và sự dịch chuyển trên các đới đứt gãy trong vỏ trái đất.

Khu vực này thường xảy ra động đất và nằm trên đứt gãy sông Đà.

Mức độ rung lắc và tác động thực tế tại từng địa điểm còn phụ thuộc vào độ sâu chấn tiêu, khoảng cách đến tâm chấn, điều kiện nền đất và đặc điểm công trình xây dựng.

TS Nguyễn Xuân Anh nói: "Việc tiếp tục theo dõi hoạt động địa chấn tại Sơn La có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đánh giá nguy cơ, nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp tại những khu vực thường xảy ra động đất".