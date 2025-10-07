Dòng Galaxy S22 được 'hồi sinh' với One UI 8

Theo Sammy Fans, Samsung vừa chính thức mang đến 'làn gió mới' cho một dòng flagship hai năm tuổi thông qua bản cập nhật One UI 8. Theo đó, đúng như lịch trình đã thông báo, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bắt đầu phát hành One UI 8 cho bộ ba Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Thị trường châu Âu sẽ là nơi đầu tiên được 'lên đời', sau đó sẽ lần lượt mở rộng ra các khu vực khác trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam trong thời gian tới.

Dòng Galaxy S22 chính thức nhận bản cập nhật One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH ADVISOR

One UI 8 cho Galaxy S22: Được và mất khi nâng cấp lên Android 16

Bản cập nhật lần này tập trung vào việc tinh chỉnh và nâng cao trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn nổi bật nhất có lẽ là kiểu đồng hồ ở màn hình khóa hoàn toàn mới, với khả năng sử dụng phông chữ thích ứng cực kỳ thông minh. Thiết kế của đồng hồ sẽ tự động thay đổi để phù hợp với hình nền bạn đang sử dụng, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy tính nghệ thuật.

Bên cạnh đó, tính năng 'Best Face' cũng là một bổ sung đáng giá, được xem là 'cứu tinh' cho những bức ảnh nhóm. Nó giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa để mọi người trong ảnh đều có được khoảnh khắc đẹp nhất, giải quyết vấn đề muôn thuở 'người này đẹp thì người kia nhắm mắt'.

Tuy nhiên, một điều gây thất vọng cho không ít người dùng là Samsung đã quyết định không mang tính năng Now Brief lên dòng Galaxy S22, mặc dù tính năng này đã có mặt trên Galaxy S23. Việc bỏ lỡ một tính năng quan trọng được hỗ trợ bởi AI khiến những người sở hữu flagship thế hệ cũ cảm thấy có phần thiệt thòi.

Dù One UI 8 mang đến nhiều cải tiến, đây chưa phải là một bản nâng cấp quá đột phá. Người dùng có thể trông chờ vào phiên bản tiếp theo là One UI 8.5, được hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng về thiết kế và các công cụ tùy chỉnh sâu hơn.

Ngay bây giờ, người dùng Galaxy S22 ở các thị trường khả dụng đã có thể kiểm tra xem thiết bị của mình đã nhận được bản cập nhật hay chưa bằng cách truy cập vào menu Settings (Cài đặt) > Software Update (Cập nhật phần mềm) > nhấn vào nút Download and install (Tải về và cài đặt).