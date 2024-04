Đóng giả cảnh sát gọi điện, lừa 2 người dân 820 triệu đồng

Ngày 6.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Bá Thước vừa kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại di động, giúp 2 người dân không bị mất 820 triệu đồng.



Các cuộc gọi lừa đảo thường hiển thị dấu + hoặc 00 ở đầu số GIANG PHƯƠNG

Trước đó, ngày 3.4, ông T.X.M (75 tuổi, ngụ xã Điền Trung, H.Bá Thước) nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến và tự xưng là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội.

Người tự xưng là cán bộ công an thông báo ông cho M. rằng, ông có liên quan đến vụ 4 đối tượng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bắt giữ và trước đó các đối tượng có chuyển cho ông M. 200 triệu đồng.

Sau đó, có 2 người khác cũng gọi điện đến số điện thoại của ông M. và tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội, yêu cầu ông M. mở tài khoản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và cung cấp thông tin tài khoản cho họ. Đồng thời, yêu cầu ông M. chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mới để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án.

Đến chiều 4.4, do lo sợ nên ông M. đã chuẩn bị tiền rồi đến Bưu điện xã Điền Trung làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Trong lúc ông M. đang làm thủ tục thì cán bộ Công an H.Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung đến xác minh và xác định các đối tượng tự xưng là cán bộ CôngTP.Hà Nội là giả mạo, và đó là hành vi lừa đảo tiền qua điện thoại, nên yêu cầu ông M. dừng lại.

Cũng trong ngày 4.4, ông H.H.Ch. (65 tuổi, ngụ tại xã Điền Trung) nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến và xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội.

Người tự xưng cán bộ Công an TP.Hà Nội nói rằng ông Ch. có liên quan đến đường dây lừa đảo, nên đã yêu cầu ông Ch. kê khai lý lịch và cung cấp thông tin cá nhân. Tiếp đó, yêu cầu ông Ch. mở tài khoản Ngân hàng Chính sách xã hội và chuyển số tiền 620 triệu đồng cho người tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ lừa đảo.

Đến ngày 5.4, khi ông Ch. đang trên đường đến ngân hàng mở tài khoản và chuyển tiền thì cán bộ Công an H.Bá Thước và Công an xã Điền Trung đến gặp và tiến hành xác minh.

Cơ quan công an xác định đối tượng gọi cho ông Ch. cũng đã giả mạo là cán bộ Công an TP.Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Sau khi xác minh và giải thích, ông Ch. đã hiểu và không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng giả mạo.

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế lừa đảo hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu, 2 số tiếp theo không phải là 84 (mã nước Việt Nam). Các cơ quan chức năng khi liên hệ đến làm việc đều gửi văn bản hoặc giấy mời, không làm việc thông qua điện thoại.